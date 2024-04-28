عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي كشفت ملامح المستقبل في التعليم والعمل

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، مؤكدا أن مصر تشهد عصرا جديدا في هذا المجال، وتحاول بكل جهد أن تصطف بجانب الدول العظمى رغم الضغوط والتحديات، ولكن موقع مصر المتميز جعلنا همزة وصل بين الشرق والغرب.

أوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام وعضو مجلس النواب  أن حديث الرئيس عن أهمية دراسة هذا المجال ووجود كوادر مصرية به خاصة وأن  مصر بها 105 ملايين نسمة، أمر بالغ الأهمية ويعتبر رسالة واضحة ومباشرة للأجيال القادمة فنحن بحاجة إلى مواكبة العصر والتطور العالمي الذي يدور حولنا ولذلك علينا أن نغير التفكير القديم وننتهج خطوات جديدة لتليق وتعبر بمصر نحو الجمهورية الجديدة.

وتابع أن حديث الرئيس عن هذا التطور المستخدم في التكنولوجيا المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد لنا أن الرئيس يسير بخطوات متوازية نحو التطور بجميع المجالات، ويغير نظرة العالم عن مصر بأنها دولة "غلبانة"، فنحن نسير بقوة نحو مستقبل أفضل بقوة الشعب وثقته في رئيسه.

وأوضح مهنى أن حديث الرئيس عن وجود قاعدة بيانات خاصة بمصر وتطوير هذا المجال يحتم علينا أن نهتم بهذا المجال وتعميق العمل فيه عن طريق أبنائنا وجود حملات توعية لتغيير هذا الفكر والنمط التقليدي بكليات القمة وما شابه، مؤكدا أن هذا الطرح سيشعر به أبناؤنا فنحن اليوم نبني لغد وبعد غد والمستقبل بشكل عام.

حزب الحرية المصرى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية طريق العين السخنة الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

ترشيحاتنا

تفاصيل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.. متحدث الوزراء يوضح

حركة حماس تكشف ميعاد تسليم ردها للقاهرة حول الصفقة

لجنة وزارية عربية إسلامية مشتركة تبحث آلية فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

إعلام إسرائيلي: حماس راضية عن التقدم بالمقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار

جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

الحب كله.. أحدث ظهور لـ ابنة عبلة كامل وحفيدتها

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

فيديو

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ