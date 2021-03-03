الأهلي يؤجل حسم تمديد عقود معلول وأجايي والسولية لفترة التوقف الدولي نهاية مارس

استقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي تأجيل ملف تمديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول لحين فترة التوقف الدولي بدءًا من 20 مارس وحتي أول أبريل بسبب خوض المنتخب الوطني لمواجهتي كينيا وجزر القمر 25 و 29 مارس علي التوالي في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.





وترغب لجنة التخطيط في تمديد عقود علي معلول وعمرو السولية وجونيور اجايي والتي تنتهي في يونيو 2022 لفترة أخري ولكن ضغط المباريات في بطولة الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا حال دون ذلك، ورغم أن هناك إتفاق مبدئي جري مع الثنائي معلول والسولية ولكن تم تأجيل الحسم النهائي لفترة التوقف الدولي.





ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبيه لمنحهم فرصة لإلقتاط الأنفاس بسبب الأرهاق الشديد الذي يسيطر عليهم منذ المشاركة في مونديال العالم للاندية، ويبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني من اليوم علي تحفيظ لاعبيه خطة مواجهة فيتا كلوب المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري الأبطال الأفريقي.





ويعود موسيماني كثيرًا علي تلك المباراة بهدف تحقيق الفوز والعودة من جديد للإنتصارات ووضع ثلاث نقاط جديدة في رصيد الفريق بالمجموعة ليصل الي 6 نقاط ويحتل المركز الثاني قبل مباريات الجولة الرابعة مع الفريق ذاته ولكن في الكونغو 16 مارس الجاري .