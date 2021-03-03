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رياضة

الرحيل نهاية الموسم.. تفاصيل مثيرة لقرار الأهلي ضد كهربا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:58 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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عمرو الحلواني
كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين تفاصيل قرار الأهلى الرادع ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بإيقافه لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه .

وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلا : " كهربا قبل ماتش طلائع الجيش راح فرح واحد صاحبه من غير ما يقول لأحد داخل النادى ولم يلتزم بتعليمات النادى بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع إصابات كورونا " .

وأضاف : " بعد مباراة طلائع الجيش موسيمانى بيسلم على اللعيبة بعد الماتش ولكن كهربا لم يسلم بسبب غضبه من عدم الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى " .

وتابع : " كهربا فى الفترة الأخيرة عمل العديد من الأزمات ومحدش أخد باله منه ، اعترض على عدم مشاركته أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية بجانب مشكلته مع عمرو السولية فى مباراة المريخ السودانى " .

وأكمل : " موسيمانى اتكلم مع سيد عبدالحفيظ وطالب بإيقافه وإخطار محمود الخطيب والرجوع إليه .. بنسبة كبيرة الموسم الحالى سيكون الأخير لكهربا مع الأهلى " .
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