دفتر وفيات البرلمان .. 5 نواب يغيبون عن مجلس 2021 بعد رحيل اللواء كمال عامر

تتوالى رحالات الذهاب بدون عوده داخل مجلس النواب، بدأت برحيل 4 أعضاء أثناء مرحلة إجراء الانتخابات وهما النائب فوزي فتي عن القائمة الوطنية ( من أجل مصر) بعد صراع مع المرض، بعدما حسم عضويته الجديدة في البرلمان كنائب عن القائمة الوطنية بالدقهلية، والتي فازت بالانتخابات ، لكنه لن يتمكن من الاحتفاظ بمقعده لدورة برلمانية جديدة، ومن ثم تم تصعيد المرشح الإحتياطي له وهي ابنته أيه فوزي فتي وبالفعل تم تعيينها بالمنصب وأدت اليمين الدستورية.





ولم يهنأ أيضا الدكتور جمال حجاج رئيس التأمين الصحي بالقليوبية، بمقعده داخل البرلمان، حيث توفى متأثرا بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، لم يتمكن من الاحتفال بفوزه، حيث دخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب، كما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

وبسبب وعكة صحية رحل النائب حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، أعلنت عائلته وفاته مساء يوم 25 ديسمبر ليكون النائب رقم 3، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس، ويذكر أن اللواء حسن عيد شغل منصب مساعد وزير الداخلية.



ورحل النائب سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة وبذلك يكون النائب رقم (4) ضمن النواب التي توفوا مع بداية البرلمان الجديد.









و اليوم توفى النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وليكون رقم 5 ضمن النواب الذين رحلوا عن برلمان 2021.





قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على "تويتر": "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة"





وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .





ووفقا لقانون مجلس النواب ، تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".









كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه"..



