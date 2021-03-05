ضمن تطوير الريف.. نائب محافظ سوهاج يتفقد بدء أعمال تنفيذ مشروع صرف بتل الزوكي بطما

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج ، يرافقه العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية "تل الزوكي" بمركز طما، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.





جاء ذلك ضمن سلسلة من الجولات بمختلف القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وإزالة أى معوقات، بحضور حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وعدد من أعضاء البرنامج الرئاسي مؤسسة "حياة كريمة"، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بالديوان العام.









وتفقد نائب المحافظ أعمال الحفر الجارية بشوارع القرية، والتقى ببعض أهالي القرية، الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة الرئاسية والتى ستساهم بقوة فى تغيير الواقع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



