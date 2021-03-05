محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية الاونلاين، حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "مشاهير من محافظتي" حاضرها وليد طايل، وتناول الحديث عن شخصية عظيمة وهو المستشار عدلي منصور، وذكر نشأته وتعليمه وحياته السياسية، كما عقد بيت ثقافة منوف ندوة لقراءة في كتاب للأطفال بعنوان "القرآن ومكارم الأخلاق" من تأليف يوسف نوفل، تناول الحديث الشيخ نبيل الشاويش عن أن القرآن الكريم قد حث على حسن الخلق وضرورة التشبث بالصفات الحميدة، بينما تناولت مبروكة السيد الحديث عن وردة الطفلة الجميلة من أسوان في ورشة حكي للأطفال لبيت ثقافة منوف.





قدم بيت ثقافة بركة السبع ورشة فنية "تشكيل بالصلصال" وتناولت الورشة مفهوم تلوث البيئة، حيث عرضت شيماء عيد طريقة تشكيل بعض النماذج التي تعبر عن مسببات التلوث، كما أقام بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "دور المرأة في صنع القرار" ألقتها أماني عبد العاطي السلاموني، تحدثت عن معنى القرار وهو فصل في أمر من الأمور الهامة، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: سياسي، وعام، وشخصي، كما تناولت سرد خطوات اتخاذ القرار من دراسة الموضوع، وفرض بدائل لحل الموضوع، واختيار البديل الأفضل، بينما تناول الشيخ رضا جمال إسماعيل موجه بالأزهر الشريف الحديث عن الوالدين، ودورهما في حياة الأبناء، واستشهد بأدلة من القرآن والسنة، وذلك ضمن محاضرة بعنوان "بر الوالدين" ببيت ثقافة الباجور





ضمن نشاط بيت ثقافة دنشواي أقيمت ورشة رسوم أطفال، حيث قام محمد سلام برسم أم وطفلها بطريقة مختلفة وبسيطة، أعقب الورشة عرض لبعض رسوم الأطفال عن عيد الأم، بينما قدم بيت ثقافة الماي ندوة لقراءة في كتاب للأطفال "أسرة من بورسعيد" تأليف محمد حمدي، وتناولت نرمين مطاوع عن مدينة بورسعيد ومعالمها، كما قدم بيت ثقافة شبرا بخوم قراءة في كتاب للأطفال بعنوان "الدببة" تأليف جوان ايرلي، وتناولت الحديث سهى بشر عن الدببة والبيئة التي تسكن فيها وأنواعها وغذائها، وبنادي علوم بيت ثقافة البتانون قدمت سارة صقر مشرف نادي العلوم جلسة عن "كيفية عمل أباجورة" وتناولت شرح خطوات عملها نظريًا ممهدة لتنفيذها عمليا فيما بعد، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بسمادون كتاب "نساء ورجال من مصر" ألقاها عبد الحافظ خطاب، تحدث عن أن نساء ورجال مصر سطروا تاريخها في العلوم والفنون والأدب مثل توفيق الحكيم، وعباس محمود العقاد، وأم كلثوم، وسيد درويش، و سميره موسى، وسعد زغلول، وأحمد عرابي، ومصطفى كامل، وغيرهم.