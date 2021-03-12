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أخبار البلد

الرئيسي السيسي ناعيا الحاجة زينب:ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:55 م
الرئيس السيسي والحاجة
الرئيس السيسي والحاجة زينب
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محمد عبدالمنعم
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية اليوم الجمعة، والتى تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر". 

"رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

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