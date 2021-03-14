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بمناسبة الاحتفال بعيدها القومى.. افتتاح 54 مشروعا بمحافظة بنى سويف

الأحد 14/مارس/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن البطولة والفداء صفات متأصلة في أهالى المحافظة

جاء ذلك تعقيبا من غنيم خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، على الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، مؤكدا أن أهالى بنى سويف يتصفون بجانب البطولة والفداء، بالكرم والأصالة.

وأوضح محمد هانى، أن الاحتفال بالعيد القومى لبنى سويف غدا ينقسم لجزئين جزء ترفيهى والأخر افتتاح بعض المشروعات التنموية .

وتابع: سيتم استقبال محافظي بنى سويف السابقين لتكريمهم على ما قدموه خلال فترة تواجدهم.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف: سيتم افتتاح ما يقرب من 54 مشروع فى 12 قطاع خدمى.
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