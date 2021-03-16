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فن

عاد إلى بيته.. طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الناقد طارق الشناوي عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته فيروس كورونا.


وكتب "الشناوي" عبر حسابه على فيسبوك": عاد صديقي  العزيز الإعلامي الكبير وائل الابراشي الي بيته وان شاء الله مع بداية رمضان يعود للشاشة ويلتقي مع جمهوره ومحبيه في كل العالم العربي.


وكان طارق سعدة نقيب الإعلاميين  قد تواصل مع الدكتور مجدي عبد الحميد المدير الطبي بمستشفى زايد التخصصي للإطمئنان عن حالة وائل خلال الأيام الماضية وسبب عدم خروجة من المستشفى، أكد " عبد الحميد" تعافيه تمامًا من كورونا والرئتان في طريقهما للشفاء.


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن الإعلامي وائل الإبراشي لا يريد الخروج من المستشفى إلا بعد تماثله للشفاء بشكل كامل وذلك في غضون أسبوع على الأكثر، وأوضح: أن وائل الإبراشي باق في المستشفى بناءً على رغبته حتى التأكد من أن الرئتين تعملان 100%.

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