فنانون وفنانات يفتقدون نصفهم الآخر في دراما رمضان المقبل.. تعرف عليهم

يفتقد بعض الفنانين هذا العام في الموسم الرمضاني نصفهم الآخر .. حيث فضل أحدهم المشاركة في السباق الرمضاني فيما قرر الآخر الخروج من السباق .

ومن أبرز هؤلاء الفنانين





هنا الزاهد وأحمد فهمي :





قررت هنا الزاهد خوض الموسم الرمضاني بمسلسل " النمر " مع النجم محمد عادل إمام ؛ حيث فضلت هنا المشاركه في الموسم الرمضاني وذلك بعد نجاح بطولتها المطلقة الأولي من خلال مسلسل " حلوة الدنيا سكر " .





فيما قرر ز وجها النجم أحمد فهمي الابتعاد هذا العام عن الموسم الرمضاني والتركيز في الموسم بعد المقبل مع التركيز أيضا على السينما .





وفي سباق دراما رمضان قبل الماضي اجتمعت هنا مع زوجها أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن في عمل واحد وهو مسلسل "الواد سيد الشحات" وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا فور عرضه عبر القنوات الفضائية.





وغابت هنا الزاهد عن موسم دراما رمضان الماضي، وفضلت التركيز في السينما والدراما وكان آخر أعمالها وفي السينما فيلم "الغسالة"، والذي تدور أحداثه في إطار خيال علمي كوميدي، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمد سلام، شيرين رضا، بيومي فؤاد، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





عمرو يوسف وكندة علوش :





يخوض عمرو يوسف السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " الملك أحمس " والذي يقوم ببطولته .





ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحلة كفاحه ضد الهكسوس.





ويعد مسلسل "الملك" من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، ومن المسلسلات المنافسة بقوة خلال الموسم، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى. مسلسل "الملك" إنتاج سينرجى، ومن بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى.





فيما تغيب زوجته كندة عن الموسم الرمضاني للمرة الخامسه على التوالي حيث كانت آخر مشاركات كندة علوش الرمضانية فى عام 2016 من خلال مسلسل "أفراح القبة" للمخرج محمد ياسين.

وشاركت كندة مؤخرا في بطولة حكاية من مسلسل "إلا أنا" والتي حملت اسم "ضى القمر" من 10 حلقات، واخرجتها مريم أحمدى وشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء،





منى زكي وأحمد حلمي .





تشارك الفنانة منى زكي في سباق دراما رمضان المقبل بعمل درامي بدأت تصويره منذ العام الماضي، وخرج من سباق رمضان 2020، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وتعود من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام. والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وكان يحمل اسم «تقاطع طرق»، ولكن صناع العمل قرروا تغير الاسم ليصبح «لعبة نيوتن»، . وشاركت زكي البرومو الترويجي للمسلسل عبر خاصية «ستوري إنستجرام» أظهرتها مرتدية الحجاب، وهي الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث المسلسل، التي تدور في إطار اجتماعي يناقش أزمة الخيانة الزوجية.





ويشارك في بطولة المسلسل: محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد من الفنانين، ويذكر أن زكي قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل أفراح القبة، عام 2016.





اما زوجها النجم أحمد حلمي فلا يزال متمسك بابتعاده عن الدراما منذ مسلسل " ناس ولاد ناس " عام ١٩٩٣ .. فعلى الرغم أنه صرح منذ شهور بعودته إلى الدراما وأنه يقوم بالتحضير لمسلسل لرمضان ٢٠٢١ إلا أن المشروع لم يكتمل ليغيب عن الموسم الرمضاني للعام ٢٨ على التوالي .





احمد خالد صالح وهنادي مهنا :

فبعد مشاركتهما العام الماضي معا في مسلسل الفتوة إلا أن هذا العام يشارك أحمد خالد صالح فقط في الموسم الرمضاني وذلك بمسلسل " قصر النيل" مع النجمه دينا الشربيني ..والذي يجسد خلاله شخصية "من فوزى السيوفي " .

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرأ فى هذه الفترة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.





يشارك في بطولة مسلسل قصر النيل كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي.

أما ز وجته هنادي مهني فتغيب هذا الموسم وذلك بعد مشاركتها في الموسمين الماضيين .. قررت عدم التواجد في الموسم الحالي والاكتفاء بالتحضير لمسلسل بيضه ذهب .





محمد فراج وبسنت شوقي :

يشارك محمد فراج خلال شهر رمضان المقبل، بأكثر من عمل، حيث يواصل تصوير مشاهده الأخيرة من تلك الأعمال فى العديد من الديكورات بجانب الأبطال، المسلسل الأول، فهو مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم، وسيظهر فيه بدور "كريم الدمنهوري"بينما يظهر الفنان محمد فراج فى مسلسل "الإختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، كضيف شرف خلال الحلقات الأولى من العمل ؛ كما سيظهر ضيف شرف فى مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف خلال الشهر المبارك المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ.





فيما قرر خطيبته بسنت شوقي الغياب عن موسم رمضان وذلك بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسلها " ونسني " والذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي أثناء عرضه .