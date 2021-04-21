الاستخبارات العراقية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

قادمة من سوريا..

أحبط رجال الاستخبارات العسكرية العراقية، عملية تهريب مواد "شديدة التخدير" في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، قادمة من سوريا.



وقالت الاستخبارات العسكرية، في بيان لها: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ولواء المشاة 71، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، من رصد مجموعة من المهربين، تحاول إدخال مواد من سوريا إلى العراق، عن طريق التهريب، مستغلين المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان".



وأضاف البيان: "تم نصب كمين محكم لهم قرب مخفر جلبارات والتابع إلى ناحية ربيعة غربي نينوى، ورصد الأشخاص المهربين بواسطة الكاميرات الحرارية، وتم إطلاق النار عليهم من قبل مفارز الاستخبارات والقوة الساندة، ما اضطرهم لترك المواد، والهروب باتجاه الجانب السوري، فيما تم التحفظ على المواد المهربة، وتبين أنها تضم موادًا شديدة التخدير، تستعمل بديلا عن المخدرات، للمتعاطين، ومنها 908 علبة أقراص الكتون، و1000 أمبول كورتفيت، و2500 أمبول ترامادول".



وختمت الاستخبارات العسكرية، بيانها: "تم نقل المواد وتسليمها للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".