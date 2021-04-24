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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"رجال الأعمال" تناقش مع البرلمان إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

صدى البلد

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الاشتراطات الجديدة لإصدار تراخيص البناء، وموقف الشركات العقارية التي حصلت على تراخيص بناء سابقة، بالإضافة إلى التعرف على جهود الحكومة في تدريب العاملين لتطبيق المنظومة، كما تستعد الجمعية لترتيب زيارة إلى ليبيا خلال شهر يونيو المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام أعضائها.

وثمنت الجمعية، من نجاح الدولة في استعادة دورها الإقليمي بشكل قوي جداً من خلال علاقاتها الراسخة والقوية مع دول الجوار والأشقاء، مؤكدة أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد يضم 11 وزيرًا لليبيا، تمثل فرص لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والدخول في مشروعات إعادة الإعمار بمختلف أنواعها، كما تفتح الباب أمام مجتمع الأعمال كأحد الآليات الهامة للدولة المصرية في تعزيز دورها في العمق الاستراتيجي العربي والإفريقي.

وأشارت جمعية رجال الأعمال، إلى علاقات التعاون واتفاقيات الشراكة مع نظيرتها في ليبيا والعراق وسوريا من الجمعيات والاتحادات المعنية بالتجارة والاستثمار والصناعة، وتأمل الجمعية من خلال هذه الشراكات بأن يستفيد منها القطاع الخاص من خلال ترجمتها إلى فرص استثمارية ومشروعات مشتركة تسهم في إحداث طفرة في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وفي سياق متصل تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، سلسلة من اللقاءات الدولية في الفترة القادمة مع عدد من دول جنوب شرق آسيا والدول العربية، والتي تستهدف الترويج لفرص الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الصناعي وزيادة التبادل التجاري ونمو الصادرات.

وأكدت أن الدولة المصرية استطاعت في الفترة الماضية بفضل المشروعات القومية والكبرى التحرك بشكل قوي وأسرع من المتوقع، من خلال إصلاح اقتصادي سريع أسهم في دوران عجلة النمو والإنتاج وتجاوز الاقتصاد فترة صعبة بتوفير فرص عمل لاستيعاب العمالة، سواء أعداد الخريجين لسوق العمل أو العمالة العائدة من الدول التي تضررت اقتصاديًا وسياسيًا.

رجال الأعمال مجلس النواب التبادل التجاري القطاع الخاص الدكتور مصطفى مدبولى

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"رجال الأعمال" تناقش مع البرلمان إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

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