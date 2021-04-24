محمد رمضان يحذف صورة الطيار أشرف أبو اليسر بعد وفاته

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

رد فعل غريب قام به الفنان محمد رمضان استمراراً لتصرفاته التي يستفز بها جمهوره، وذلك بعد أزمته الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي صباح اليوم السبت، حيث قام رمضان باستفزاز الجمهور مرة أخرى بمسح صورة الطيار بعد أن نشرها ونعاه منذ ساعات.

وانتشر خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صباح اليوم، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الخبر بشكل واسع خاصة بعد أن حصل الطيار الراحل على حكم المحكمة بتعويض 6 ملايين جنيه يدفعها محمد رمضان للطيار بعد أن فقد عمله بسببه وسحبت منه رخصة الطيران مدى الحياة.

رد فعل محمد رمضان

محمد رمضان تجاهل في البداية خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، وبعد ساعات من الخبر قام بنشر منشور على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأنستجرام ليروج لمسلسله موسى الذي يخوض به السباق الرمضاني .

وكتب محمد رمضان: "الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب".

ويبدو أن هذا المنشور استفز الجمهور، بعد تجاهل محمد رمضان لـ خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، وهو ما عرضه للانتقادات المستمرة والهجوم اللاذع في التعليقات على المنشور وهو ما دفعه لنشر منشور أخر مرفق بصورة الطيار أشرف أبو اليسر، وكتب محمد رمضان: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبابه".

محمد رمضان يحذف صورة الطيار

وبعد دقائق من نشر صورة الطيار، قام محمد رمضان بحذف صورته واستبدلها بصورة أخرى سوداء مكتوب عليها إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو ما أثار الجدل مجدداً بعد تعمده مسح صورة الطيار.

محمد رمضان اختار صورة للطيار أشرف أبو اليسر داخل الطائرة برفقة النجم عمرو دياب ودينا الشربيني، ويبدو أنه كان متعمداً اختيار تلك الصورة تحديداً للتلميح بأن الطيار أعتاد على التقاط الصور مع النجوم، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بينهما منذ أشهر وانتهت بإيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن مزاولة مهنته الطيران .

محمد رمضان والطيار أبو اليسر

ورغم أن المحكمة قضت بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، إلآ أن تلك الأموال لم تكن كافية كي يتخطى ما حدث معه بعد إيقافه عن الطيران مدى الحياة، بسبب صورة وفيديو نشرها محمد رمضان وهو يقود الطائرة التي كان على متنها في رحلة، وسمح له الطيار بالقيادة.

محمد رمضان استفز جمهوره بالعديد من الفيديوهات مؤخراً بعد قرار المحكمة بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، فقام بنشر عدة فيديوهات وهو يلقي بالدولارات في الماء وعلى الأرض، في إيحاء غير مباشر بقرار المحكمة، وهوما أثار الجدل مؤخراً وعرض محمد رمضان للهجوم والانتقادات بسبب تلك الأفعال التي رفضها متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.