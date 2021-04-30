لن تصدق.. 20 دقيقة من النوم تنقذك من السمنة والسكري

تساعد القيلولة لمدة ٢٠ دقيقة يوميا على مكافحة التعب والبقاء على اطلاع دائم بالأمور في العمل والمنزل ، ويمكن أن تكون القيلولة أثناء النهار إحدى طرق علاج الحرمان من النوم .

ويمكنك الحصول على فوائد لا تصدق من 15 إلى 20 دقيقة من القيلولة" ، كما يمكنك إعادة ضبط النظام والحصول على دفعة من اليقظة وزيادة الأداء الحركي، وهذا ما يحتاجه معظم الناس حقًا لدرء النعاس والحصول على دفعة من الطاقة.

ووجدت الأبحاث أن أخذ القيلولة بانتظام قد يقلل من التوتر بل ،وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يمكن القيلولة ان تحسن من سمنة الجسم والتخلص منها مع جلسة نوم أثناء النهار. في دراسة أجريت عام 2016 على 32 بالغًا ونشرت في Sleep and Biological Rhythms ، تحسنت صحة الأشخاص في تمارين الجسم بعد أن أخذ المتطوعون قيلولة لمدة 20 دقيقة.

حتى إذا كنت تحصل على النوم الذي تحتاجه عمومًا ، فإن القيلولة قد توفر تحسنًا "ملحوظًا" في الحالة المزاجية .

وفقًا لمراجعة دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة أبحاث النوم، قد يساعدك أيضًا على تحمل موقف محبط لفترة أطول من الوقت واتخاذ قرارات أقل اندفاعًا .