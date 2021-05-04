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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع 3352 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم الانتهاء من توزيع 3352 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

 

أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

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ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من توزيع عدد 2807 كارت فيزا تكافل، وعدد 545 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال عدد 19 إدارة اجتماعيه بنطاق المحافظة ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلي 158730 مستفيد , مقسمين إلي 81571 مستفيد تكافل و 77159 مستفيد كرامة.

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، والمرضي بالأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت فرق الثقافة الصحية وفرق التواصل المجتمعي بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات التوعوية لمرضي الغسيل الكلوي داخل وحدات الكلى الصناعي، والبالغ عددهم ٣٥ وحدة تابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

 

وأضاف "مسعود" انه تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، في ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، لمرضي الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي أثناء تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي، تم خلالها التأكيد علي أهمية التغذية الصحية السليمة، وتقديم الإرشادات الصحية والتوعية لهم، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، والتأكيد علي أهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لحمايتهم من هذا الوباء العالمي، ومؤكدين علي أهمية التباعد الإجتماعي وضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع الفرق الصحية والمشاركين في هذا العمل، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.

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