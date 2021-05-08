جريمة تحتاج لردع.. بيان غاضب من مقتدى الصدر بشأن اقتحام الاقصى

أصدر زعيم تيار الصدر بالعراق مقتدي الصدر بيانا غاضبا عبر فيه عن أسفه لما يحدث في الأقصي ونصليه حيث قال "مرة أخرى تتمادى (اسرائيل) وبغطاء دولي ضد الفلسطينيين والقدس

الشريف.

وأضاف في بيان عبر صفحته علي تويتر : القدس الذي يجب أن يكون لكل الأديان لا الى ثلة إجرامية لا تعرف معنى القدسية ولا معنى الدين والعقيدة.. منصبة نفسها حارسة للقدس بلا حجة ولا مؤهل.

وتابع : وكل هذه الاعتداءات وسط سكوت مطبق من أغلب القادة العرب والمسلمين وكأن القدس إسرائيلية بيد أن القدس لأهلها.

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واستطرد : نعم، إن ما يحدث من عنف ضد رواد القدس وفي شهر رمضان إنما هو جريمة يجب أن يكون لها رادع دولي وشعبي لا فلسطيني فحسب.

وواصل : وجزى الله الثائرون والمعتصمون الذين لم ولن يهابوا بندقية المحتل ولا دباباته ولن يهابوا صمت مدعي الديمقراطية والحرية كأمريكا وأمثالها.

وأتم :وهذا نداء النجف الأشرف الى القدس الشريف والى إخوتهم الفلسطينيين "نحن معكم ضد عدونا وعدوكم بل وعدو الله والإنسانية والسلام والأديان".



وكان قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة أكثر من 200 مواطنا، على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين.

وأغلقت القوات الإسرائيلية بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى، كما هاجمت المصلين قبل أذان العشاء ومنعتهم من إقامة صلاة التراويح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانبه، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في القدس وما يترتب على ذلك من تداعيات، داعيا مجلس الأمن لعقد جلسة لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس.