عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصدر يتلقى لقاحا ضد كورونا ويحث العراقيين على التطعيم

شاهد.. مقتدى الصدر يتلقى لقاح فيروس كورونا

صدى البلد

تلقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، لقاحا مضادا لفيروس كورونا ، فيما حث العراقيين على أخذ اللقاح.

 

وظهر الصدر في مقطع فيديو نشره حساب مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف بلقب "وزير الصدر"، وهو يتلقى اللقاح في أحد المراكز الصحية يعتقد أنه في محافظة النجف حيث مقر إقامته.

 

ونقل العراقي عن الصدر قوله: "أخذت اللقاح من أجل الشعب، فلا تخذلوني. هلموا لأخذ اللقاح جزيتم خيرا".

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1058794 حالة، كما يعتبر الدولة الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ15433 حالة.

ارجعوا إلى الله.. مقتدى الصدر يعلق على زيادة إصابات كورونا الهند

العراق يعيش أصعب فترات كورونا.. مصابون وضحايا بالآلاف يوميًا.. ومستشفيات تئن تحت ضربات الوباء.. وحادثة مشفى ابن الخطيب تكمل المأساة

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى مصابي كورونا جنوبي بغداد

وتعتمد السلطات الصحية العراقية حاليا 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا وهي من صناعة شركة "سينوفارم" الصينية وشركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ومصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المطور مع جامعة أوكسفورد، كما صادقت الحكومة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

إصابات كورونا في العراق العراق كورونا فيروس كورونا مقتدي الصدر

موضوعات متعلقة

العراق.. مطالبات بتعليق حضور الطلاب إلى المدارس

العراق يسجل 7 آلاف إصابة بكورونا و41 حالة وفاة

ارجعوا إلى الله.. مقتدى الصدر يعلق على زيادة إصابات كورونا الهند

ترشيحاتنا

شاهد.. مقتدى الصدر يتلقى لقاح فيروس كورونا

رحلة سياحية تنتهي بمأساة.. سائح يختفي في الغابة 7 أيام بسبب كوب شاي

هاتف جديد من هونر ينضم لسلسلة Play.. صور

حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103

انظلم كتير ..شوبير يوجه رسالة لـ ربيع ياسين عقب تأهل بتروجيت لنصف نهائي كأس مصر

أول تعليق لنتنياهو على حادث انهيار جسر في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

ذروة الموجة الثالثة .. هانى الناظر يفجر مفاجأة جديدة عن كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ