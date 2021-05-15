طرق عمل مهلبية البرتقال بالجزر

وصفات سهلة وبسيطة في المنزل

تعتبر مهلبية البرتقال بالجزر من الحلويات الشهية واللذيذة والذي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف وبخطوات سهلة، وتعتبر حلوي المهلبية وصفة مميزة يعشقها الأطفال والكبار، وفيما يلي سنقوم بنقل طرق مختلفة لتحضير مهلبية البرتقال بالجزر.



مهلبية البرتقال بالجزر



طريقة عمل مهلبية البرتقال



مقادير طريقة عمل مهلبية البرتقال

4 أكواب (1000 مل) عصير برتقال طازج

½ كوب (100 جم) سكر

⅓ كوب (50 جم) نشا

ثمرة برتقال مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير مهلبية البرتقال

1- أذيبي النشا في ½ كوب من عصير البرتقال.

2- على نار متوسطة، ضعي خليط النشا وباقي عصير البرتقال والسكر.

3- قلبي المهلبية باستمرار على نار هادئة حتى تغلي وتغلظ.

4- صبي المهلبية في أطباق التقديم، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

5- زيني المهلبية بالكريمة المخفوقة ومكعبات البرتقال.



طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء

مقادير طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء

4 كوب عصير برتقال

1 كوب سكر نصف كوب نشا

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

ربع كيلو موز



طريقة عمل مهلبية البرتقال للشيف نجلاء



1- يخلط عصير البرتقال على النار مع السكر

2- يذاب النشا فى القليل من الماء أو عصير البرتقال

3- يضاف خليط النشا إلى خليط عصير البرتقال

4- يقطع الموز شرائح وتضاف إلى خليط المهلبية

5-يقلب كل الخليط ويصب في بولات وتترك لتتماسك وتبرد، ثم تقلب في طبق وتقدم

مهلبية البرتقال بالجزر



طريقة عمل قمر الدين بالبرتقال والجزر

مقادير طريقة عمل قمر الدين بالبرتقال والجزر

لفة قمر الدين

2 كوب سكر

1 لتر ماء

2 كوب عصير برتقال وجزر



طريقة عمل قمر الدين بالبرتقال والجزر :



1- انقعي لفة قمر الدين بعد تقطيعها في الماء لمدة ساعة ونصف.

2 - اخلطي قمر الدين في الخلاط الكهربائي مع عصير البرتقال والسكر.

3- تسكب المهلبية في كاسات التقديم وقدميه.



مهلبية الجزر للأطفال

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال :

4 حبات جزر

كوب و نصف حليب

ملعقتين أكل سكر

ملعقتين أكل نشاء

فانيليا



طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال :

1- تقشر الجزر و يقطع قطع صغيرة و يسلق حتي يستوي

2- يهرش الجزر مع الحليب حتي يصبح ناعما

3- نخلط السكر و النشا مع خليط الجزر و الحليب

4- علي نار هادئة يحرك الخليط حتي يصبح قوام متماسك

5- تسكب المهلبية في وعاء و توضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

مهلبية البرتقال بالجزر



فوائد مهلبية الجزر

وقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الفوائد الصحية لتناول الجزر ، خاصة لمرضى القلب والبشرة والمرأة الحامل، وفيما يلي سنقوم بذكر ابرز فوائد مهلبية الجزر للصحة وللحمال والقلب.



1- يساعد عصير الجزر في علاج التهابات جدار المعده و قرحة المعدة واذا خلط بالكرنب الأبيض فهو علاج للبكتريا الحلزونه وفطريات الكانديدا

2- يسهّل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكله الإمساك، حيث يزيد من حركيه الأمعاء.

3- علاج غذائى فعال في علاج التهابات الكلى.

4- يقوى العظام والمفاصل والعضلات لاحتوائه على نسبه عاليه من فيتامين د .

5- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.

6- يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يقوى النظر ويحسن الرؤية، كما أنه يقى العين من المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين .

7- نظرًا لاحتواء الجزر على مضادات الأكسدة فإنه يزيد من مناعة الجسم في مقاومة الأمراض ويعمل على الوقاية من السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.

8- منبه لحرقان المعدة

9- يساعد الجزر على حماية الكبد وتطهيره من السموم كما أنه يقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد ، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد القولون على التخلص من الفضلات.

10- مدر جيد للبول وعلاج للنقرس .

11-مفيد في حالات فقر الدم وضغط الدم المرتفع .

ومن فوائد مهلبية الجزر للبشرة وللحامل والقلب :



1- صحي للبشرة :

يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة الجلد. يمكن لفيتامين سي ، بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة ، أن يجعل واقي الشمس أكثر فعالية. علاوة على ذلك ، له تأثير مضاد للشيخوخة ، لأنه يساعد على إنتاج الكولاجين ، وشفاء الجلد التالف ، ومنع التجاعيد. يمكن لفيتامين E أيضًا حماية بشرتك من أشعة الشمس وعلاج الالتهابات. يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في التئام الجروح ، لذلك قد يساعد في علاج الندبات وعلامات التمدد.



2- مفيد للحامل :

وعندما تكونين حاملًا ، فأنت بحاجة إلى حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين ج. ويعد عصير الجزر الخام مصدرًا رائعًا لهذه العناصر الغذائية . على سبيل المثال ، سيوفر لك كوب واحد بالفعل حوالي 10٪ من الكمية الموصى بها من الكالسيوم . في 100 جرام ، سيكون هناك أيضًا حوالي 10 ٪ من محتوى فيتامين سي الموصى به.

3- يمكن أن يحسن صحة دماغك :

ويمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. يمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي في جسمك ، مما قد يضر عقلك. هذا يعني أنه يمكن أن يقلل من مخاطر بعض الاضطرابات المعرفية ، مثل مرض الزهايمر والخرف.



4- يحمي صحة القلب :

ويمكن أن يعزز شرب عصير الجزر صحة القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره المضاد للأكسدة. تساعد مادة البوليفينول والفيتامينات والمعادن الموجودة في عصائر الخضار والفاكهة أيضًا على تنظيم ضغط الدم ويمكن أن يساعد عصير الجزر في تقليل مستويات الكوليسترول.

**مصدر الخبر موقع : cookpad