طريقة عمل المهلبية بعصير البرتقال والجزر

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.

مقادير طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر:

جزر مسلوق مع الاحتفاظ بماء السلق

3 أكواب عصير برتقال

نصف كوب سكر ابيض

3 ملاعق كبيرة نشا

شرائح برتقال



طريقة عمل المهلبية

* تذوب النشا في اللبن

* وترفع على النار مع السكر والماء والجزر المسلوق مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام المهلبية

* وتوضع المهلبية في أكواب التقديم وتدخل الثلاجة حتى تجمد

* يذوب النشا في عصير البرتقال

* ثم يرفع على النار مع السكر وبشر البرتقال مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام المهلبية

* تترك لتبرد

* ثم تضاف فوق طبقة المهلبية الأولى

* وتدخل الثلاجة حتى تتماسك وتقدم بعد التزيين

فوائد الجزر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الفوائد الصحية لتناول الجزر ، خاصة لمرضى القلب والبشرة والمرأة الحامل.

ومن فوائد الجزر للصحة :

ماذا تعلم عن فوائد الجزر ؟؟

1- يساعد عصير الجزر في علاج التهابات جدار المعده و قرحة المعدة واذا خلط بالكرنب الأبيض فهو علاج للبكتريا الحلزونه وفطريات الكانديدا .

2- يسهّل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكله الإمساك، حيث يزيد من حركيه الأمعاء.

3- علاج غذائى فعال في علاج التهابات الكلى.

4- يقوى العظام والمفاصل والعضلات لاحتوائه على نسبه عاليه من فيت د .

5- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.

6- يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يقوى النظر ويحسن الرؤية، كما أنه يقى العين من المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين .

7- نظرًا لاحتواء الجزر على مضادات الأكسدة فإنه يزيد من مناعة الجسم في مقاومة الأمراض ويعمل على الوقاية من السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.

8- منبه لحرقان المعدة

9- يساعد الجزر على حماية الكبد وتطهيره من السموم كما أنه يقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد ، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد القولون على التخلص من الفضلات.

10- مدر جيد للبول وعلاج للنقرس .

11-مفيد في حالات فقر الدم وضغط الدم المرتفع .

فوائد الجزر للبشرة وللحامل والقلب.. .

-إنه صحي لبشرتك.

يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة الجلد. يمكن لفيتامين سي ، بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة ، أن يجعل واقي الشمس أكثر فعالية. علاوة على ذلك ، له تأثير مضاد للشيخوخة ، لأنه يساعد على إنتاج الكولاجين ، وشفاء الجلد التالف ، ومنع التجاعيد. يمكن لفيتامين E أيضًا حماية بشرتك من أشعة الشمس وعلاج الالتهابات. يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في التئام الجروح ، لذلك قد يساعد في علاج الندبات وعلامات التمدد.

- إنه رائع أثناء الحمل.

عندما تكونين حاملًا ، فأنت بحاجة إلى حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين ج. ويعد عصير الجزر الخام مصدرًا رائعًا لهذه العناصر الغذائية . على سبيل المثال ، سيوفر لك كوب واحد بالفعل حوالي 10٪ من الكمية الموصى بها من الكالسيوم . في 100 جرام ، سيكون هناك أيضًا حوالي 10 ٪ من محتوى فيتامين سي الموصى به.

- يمكن أن يحسن صحة دماغك.

يمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. يمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي في جسمك ، مما قد يضر عقلك. هذا يعني أنه يمكن أن يقلل من مخاطر بعض الاضطرابات المعرفية ، مثل مرض الزهايمر والخرف.

-يمكن أن تحمي قلبك..

يمكن أن يعزز شرب عصير الجزر صحة القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره المضاد للأكسدة. تساعد مادة البوليفينول والفيتامينات والمعادن الموجودة في عصائر الخضار والفاكهة أيضًا على تنظيم ضغط الدم ويمكن أن يساعد عصير الجزر في تقليل مستويات الكوليسترول.