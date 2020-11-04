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مرأة

وصفات مختلفة .. إليك طريقة عمل مهلبية بالمانجو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
لمياء الياسين

فى دقائق معدودة يمكنك التجديد فى وصفات الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة عمل المهلبية بالمانجو لأمهر الشيفات أختارى منها الوصفة التى تناسبك

طريقة عمل مهلبية المانجو للشيف هالة بالمقادير

-4 أكواب حليب

-كوب نشا

-ربع كوب سكر

 -2 سن مسكة مطحونة مع نصف ملعقة صغيرة سكر

 -ربع كوب كريما سائلة للطبخ


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طريقة عمل مهلبية المانجو للشيف هالة بالخطوات

 

-نضع كيلو الحليب في طنجرة على نار متوسطة.

-نخلط في وعاء الـ100 مل حليب والنشاء حتى يذوب النشاء.

-بعد أن يغلي الحليب، نضيف إلى الطنجرة السكر والمسكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.

-نتأكد من ذوبان مزيج الحليب والنشاء ثم نضيفه إلى طنجرة الحليب ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

-نسكب المزيح في كاسات التقديم ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندعها ترتاح في البراد لمدة ساعة أخرى.

-نزين المهلبية بالكريما والفستق واللوز والبندق.

مهلبية المانجو للشيف سارة

مهلبية المانجو للشيف سارة بالمقادير

2 معلقة كبيرة نشا.
2 كوب عصير برتقال.
سكر حسب الرغبة.
نصف كوب ماء.
نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

مهلبية المانجو للشيف سارة بالخطوات
- فى وعاء على النار يضاف المانجو والسكر ويقلب جيدًا حتى الغليان.

- يذاب النشا فى نص كوب ماء.

- يضاف النشا المذاب إلى عصيرالمانجو ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

- يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمامًا.

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