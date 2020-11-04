وصفات مختلفة .. إليك طريقة عمل مهلبية بالمانجو

طريقة عمل مهلبية المانجو للشيف هالة بالمقادير



-4 أكواب حليب



-كوب نشا

-ربع كوب سكر



-2 سن مسكة مطحونة مع نصف ملعقة صغيرة سكر



-ربع كوب كريما سائلة للطبخ





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طريقة عمل مهلبية المانجو للشيف هالة بالخطوات

-نضع كيلو الحليب في طنجرة على نار متوسطة.

-نخلط في وعاء الـ100 مل حليب والنشاء حتى يذوب النشاء.

-بعد أن يغلي الحليب، نضيف إلى الطنجرة السكر والمسكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.

-نتأكد من ذوبان مزيج الحليب والنشاء ثم نضيفه إلى طنجرة الحليب ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

-نسكب المزيح في كاسات التقديم ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندعها ترتاح في البراد لمدة ساعة أخرى.

-نزين المهلبية بالكريما والفستق واللوز والبندق

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