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مرأة

سريعة التحضير .. طريقة عمل المهلبية خطوة بخطوة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:56 م
مهلبية
مهلبية
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آلاء حسن
تعتبر المهلبية من أسرع الوجبات التي يتم تحضيرها، وهي من الحلويات المعروفة في الوطن العربي، اضافة إلى أنها من أشهر الحلويات في تركيا، سهلة التحضير وطعمها لذيذ جدًا.

مقادير المهلبية:
كيلو حليب طازج كامل الدسم
8 ملاعق سكر
4 ملاعق نشا
1\2 كوب ماء بارد
مكسرات

طريقة التحضير
- نذيب النشا في الماء، ونضعهم جانبًا.
- في وعاء كبير على النار، نضع الحليب حتى يغلي
- نضيف السكر وخليط النشا، ونقلبهم جيدًا حتى يثقل قوامها
- نوزع الخليط في بولات متوسطة، ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين
- نُزين المهلبية بالقرفة الناعمة أو المكسرات المجروشة، ثم نقدمها.
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