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مرأة

منها بالمانجو.. طرق مختلفة لعمل المهلبية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفة سريعه لتجهيز حلوى بمذاق مميز لاسرتك إليك طريقة عمل مهلبية المانجو فهى من الحلويات السهلة والسريعه التى تبحث عنها الكثير من السيدات  إليك طريقة عمل مهلبية المانجو بوصفات مختلفة

مهلبية المانجو سالى فؤاد

مقادير مهلبية المانجو سالى فؤاد

مقادير مهلبيه المانجو :

- مكعبات المانجو.

- ماء.

- جوز هند.

4 ملاعق كبيرة نشا.


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طريقة إعداد مهلبية المانجو سالى فؤاد


- نضع عصير المانجو في وعاء متوسط الحجم.

- نضيف لتر ماء والسكر ويقلب الخليط جيدا حتى تذوب المانجو.

- قومي بتذويب النشا في كوب ماء و استمري في التقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك و صبي الخليط في اطباق صغيرة الحجم.

- ضعي الاطباق في الثلاجة حتى تبرد  وتقدم مع رش المكسرات والقرفه على الوش.

 

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مهلبية المانجو للشيف حسن

مقادر مهلبية المانجو للشيف حسن

1 لتر حليب كامل الدسم
1 كوب سكر
5 ملعقة كبيرة نشا الذرة
2 كوب عصير مانجو طازج
2 كوب عصير فراولة طازج
1 ملعقة كبيرة ماء زهر (إختياري)
4/1 ملعقة صغيرة مستكة (إختياري)

طريقة مهلبية المانجو للشيف حسن

- فى وعاء على النار ضع الحليب ثم يضاف السكر مع التقليب ثم يوضع عصير المانجو و يذاب 3 ملعقة كبيرة من النشا في نصف كوب من الحليب البارد ثم يضاف تدريجيا إلى الإناء على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يغلظ قوام المهلبية و ترفع عن النار ويملأ ثلث أكواب التقديم بالمهلبية ثم تترك لتبرد أو حتى تتماسك.

مهلبية المانجو للشيف سارة

مهلبية المانجو للشيف سارة بالمقادير

2 معلقة كبيرة نشا.
2 كوب عصير برتقال.
سكر حسب الرغبة.
نصف كوب ماء.
نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

مهلبية المانجو للشيف سارة بالخطوات
- فى وعاء على النار يضاف المانجو والسكر ويقلب جيدًا حتى الغليان.

- يذاب النشا فى نص كوب ماء.

- يضاف النشا المذاب إلى عصيرالمانجو ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

- يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمامًا.
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