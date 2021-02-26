في موسمه.. طريقة عمل مهلبية البرتقال

تعتبر مهلبية البرتقال من أطباق الحلويات الشهية والتي يمكن تقديمها في موسم البرتقال بالشتاء و سهلة التحضير مكوناتها بسيطة





المقادير

- 2 معلقة كبيرة نِشا

- 2 كوب عصير برتقال

- سكر حسب الرغبة

- نصف كوب ماء

- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا









طريقة التحضير

- فى وعاء على النار

يضاف عصير البرتقال و السكر

- يقلب جيدًا حتى الغليان

- يذاب النِشا فى نص كوب ماء

- يضاف النشا المُذاب إلى عصير البرتقال

- تضاف الفانيليا مع عصير البرتقال و النِشا

- تقليب مستمر حتى يغلظ القوام

- يصب فى أطباق التقديم