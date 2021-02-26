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مرأة

في موسمه.. طريقة عمل مهلبية البرتقال

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
 تعتبر مهلبية البرتقال من أطباق الحلويات الشهية والتي يمكن تقديمها في موسم البرتقال بالشتاء وسهلة التحضير مكوناتها بسيطة   

المقادير
- 2 معلقة كبيرة نِشا 
- 2 كوب عصير برتقال 
-  سكر حسب الرغبة 
- نصف كوب ماء 
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا 


 طريقة التحضير 
- فى وعاء على النار 
  يضاف عصير البرتقال و السكر 
- يقلب جيدًا حتى الغليان 
- يذاب النِشا فى نص كوب ماء 
- يضاف النشا المُذاب إلى عصير البرتقال 
- تضاف الفانيليا مع عصير البرتقال و النِشا 
- تقليب مستمر حتى يغلظ القوام 
- يصب فى أطباق التقديم 
- يجمل الوجه بالزبيب و جوز الهند .
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