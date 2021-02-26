في موسمه.. طريقة عمل مهلبية البرتقال

تعتبر مهلبية البرتقال من أطباق الحلويات الشهية والتي يمكن تقديمها في موسم البرتقال بالشتاء وسهلة التحضير مكوناتها بسيطة
المقادير
- 2 معلقة كبيرة نِشا
- 2 كوب عصير برتقال
- سكر حسب الرغبة
- نصف كوب ماء
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا
طريقة التحضير
- فى وعاء على النار
يضاف عصير البرتقال و السكر
- يقلب جيدًا حتى الغليان
- يذاب النِشا فى نص كوب ماء
- يضاف النشا المُذاب إلى عصير البرتقال
- تضاف الفانيليا مع عصير البرتقال و النِشا
- تقليب مستمر حتى يغلظ القوام
- يصب فى أطباق التقديم
- يجمل الوجه بالزبيب و جوز الهند .