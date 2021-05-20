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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 حيل سريعة تساعد على فقدان الوزن الزائد

صدى البلد

يعد تناول الطعام قبل النوم عادة سيئة تتسبب فى الإصابة بالوزن الزائد والنوم المطرب.  إليك وفقا لموقع برايت سايد  حيل بسيطة ستجعلك تنسى الطريق إلى الثلاجة بعد العشاء.

1. تناول البيض على الإفطار

تناولى  البيض على الافطار فهو سيساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع ويقلل الشعور بالجوع واستهلاك السعرات الحرارية في الغداء وعلى مدار الـ 24 ساعة القادمة.

2. لا تشتري وجبات خفيفة مغرية


إذا كنت لا ترغب في اختبار قوة إرادتك ، فمن الأفضل عدم شراء وجباتك الخفيفة المفضلة على الإطلاق ، أو قد تفقد السيطرة على نفسك عندما يحل الليل. 

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3. تجنب السعرات الحرارية الفارغة

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة - المقلية والوجبات السريعة والصودا  والكعك والصلصات الدهنية  ستجذبك بالتأكيد إلى الثلاجة لتناول وجبة خفيفة أخرى.

4. خفض كمية الملح إلى النصف

يزيد الملح والبهارات من الشعور بالجوع لإبراز المذاق الطبيعي للطعام ، يمكنك تتبيله بالبصل والثوم والأعشاب بدلاً من الملح.

5. ضيفي البروكلي


ستجعلك رؤوس البروكلي المضافة إلى سلطة المساء تشعر بالشبع لفترة أطول.

6. ممارسة الرياضة
 

لقد ثبت أن التمارين العنيفة لا تحرق السعرات الحرارية فحسب ، بل تقلل الشهية أيضًا

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7. اشرب المياه المعدنية
 

غالبًا ما نخلط بين العطش والجوع ، لذا بدلًا من الزبادي يمكنك شرب كوب من المياه المعدنية وستشعر بأن شهيتك تختفي وفقدان الوزن

لن يسبب لك أي ضرر أن يكون لديك كوب من المياه المعدنية على مائدتك حتى لا تدخل المطبخ على الإطلاق.

8. نظف أسنانك بالفرشاة

عندما ننظف أسناننا في المساء فإن طعم النعناع والمنثول يجعل احتمال تناول وجبة خفيفة أقل جاذبية.

 

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