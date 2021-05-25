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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تفتح حساب توفير بعائد شهري من بنك مصر؟ تفاصيل

بنك مصر
بنك مصر

تستهدف البنوك المصرية تحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء ضمن الإجراءات التي يعكف عليها البنك المركزي المصري لجذب المواطنين من الشرائح الجديدة إلى شرايين الجهاز المصرفي، حيث يتيح بنك مصر باعتباره أحد البنوك الحكومية خدمات مميزة للأفراد من بينها فتح حسابات التوفير بالجنيه بعائد تنافسي.

وينشر "صدي البلد"، أبرز المزايا التي تحقق حسابات التوفير للعملاء، بغرض تحفيزهم على الإدخار والاحتفاظ بأموالهم داخل الجهاز المصرفي.

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بحسب تقرير صادر عن بنك مصر، فإن الحد الأدني لفتح حساب التوفير، بالجنيه المصري، بدون احتساب عائد.


ويمكن للعميل صاحب حساب التوفير أن يحصل على العائد في حالة وصول حجم حسابه لـ3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، فإن العائد الشهري يكون 3% من حجم الحساب، و3.25% عائد ربع سنوي، و3.75% للعائد نصف السنوي، و3.5% عائد سنوي.


ويكون سعر العائد للحسابات التي تتجاوز 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه نحو 3.25% كعائد شهري، و3.5% للربع سنوي، و 3.625% للعائد نصف السنوي، و 3.75% للعائد السنوي.


وفي حال فتح حساب بأكثر من 50 ألف جنيه حتى ربع مليون جنيه يكون العائد الشهري 3,75% والربع سنوي بـ4% والنصف سنوي بـ 4,125% والسنوي بـ 4,25%.


وإذا تجاوز حجم فتح الحساب أكثر من ربع مليون جنيه حتى نصف مليون جنيه؛ يكون العائد الشهري نحو 4,25%، والربع سنوي بنسبة 4.5% والنصف سنوي بـ 4.625% واالسنوي بنسبة 4.75%.


ويكون العائد الشهري لفتح الحساب الذي يجاوز نصف مليون جنيه نحو 4,75%، و5% للربع سنوي، و5.125% للنصف سنوي، و5.25% للعائد السنوي.

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