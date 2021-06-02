فوائد التمر للحامل ووصفة للسيدة عائشة

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فوائد تناول التمر يوميا عديدة منها تحسين صحة العظام إلى تعزيز جمال البشرة، وأثبت العلم قدرة التمر على الشفاء فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية.

كما أن التمر مليء بالعناصر الغذائية وبديل طبيعي للسكر وتعد أبرز فوائد تناول التمر ، هي قدراته العلاجية فهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة والطاقة والألياف .

فوائد التمر للحامل



وكشفت الدكتورة عزيزة ناصف مدرس النساء والتوليد بكلية طب بنات جامعة الأزهر عن فوائد التمر للحامل وقالت يحتوي التمر على عدد من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تحتاجها أي امرأة حامل ، وهي :

– الحديد (التمر غني بعنصر الحديد ، الذي يحارب الحديد فقر الدم ، ويقوي مناعة الأم ، وينتقل إلى الجنين ، فيحميه من العديد من المشكلات التي قد تواجهه في فترة الحمل) .

– البروتين ( يساعد في بناء جسم الجنين ، وعظامه ، كما أن يساعد في تقوية بنية جسم الأم ) .



– حمض الفوليك ( بحتوي التمر على حمض الفوليك بنسبة كبيرة ، وحمض الفوليك مفيد جدآ في حماية الجنين ووقايته من العيوب والتشوهات الخلقية و يساعد على حماية الحامل من الولادة المبكرة والإجهاض).



– المغنيسيوم( يساعد على تقوية عضلات عنق الرحم ، ويسهل الولادة ) .

– البوتاسيوم ('يعمل على الحفاظ على مستوى ضغط الدم داخل جسم الأم ، كما أنه يمنع حدوث نزيف أثناء الولادة) .



– الألياف ( يحتوي التمر على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تحارب الإمساك في الحمل) .



– السكر(تعطي الحامل الطاقة اللازمة لها ، كما تمد الجنين بالسكريات التي يحتاجها ).

وأضافت د.عزيزة ناصف ، أن تناول التمر بصورة معتدلة يخفف من أعراض الحمل، ويقوي عضلات الرحم ويساعد في تحفيز انقباضات الرحم أثناء الولادة ويساعد في عملية الولادة الطبيعية، وتسهيل خروج الجنين و يضمن رضاعة طبيعيّة مستمرة للطفل ما بعد الولادة ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة كما ان التمر يقي من النزف بعد الولادة و يؤدي إلى نمو سليم للجنين داخل الرحم.

وتابعت: كما يزيد من عمل جهاز المناعة لدى الجنين بعد الولادة و يقوي أعصاب وعضلات الجنين و يمنع فقر الدم، كما يفيد في الحركة الطبيعية للأمعاء ، ويعمل كملين مما يمنع حدوث الإمساك أثناء الحمل؛ بسبب احتوائه على الألياف.

كمية التمر المناسبة للحامل : على الرغم من فوائد التمر إلا أنه يجب على المرأة الحامل مراعاة تناوله بإعتدال وعدم الإفراط في تناوله، لأن الإفراط في تناول التمر قد يسبب العديد من الأضرار والمخاطر التي تهدد الحمل ، ويمكن للمرأة تناول من تمرة إلى 3 تمرات على الأكثر يوميآ .

وكذلك يجب عدم الإكثار من تناول الرطب في بداية الحمل خوفًا من الإجهاض، وينصح به في الشهر التاسع لتسهيل عمليّة الولادة؛ لأنّه ينشط عضلات الرحم ويسهّل عملية الولادة. يوفّر استهلاك الطاقة اللازمة لانقباضات الرحم المتكرّرة التي تحدث اثناء عملية الولادة.

أضرار الإفراط في تناول الحامل للتمر:



يؤدي الإفراط في تناول التمر الى الإصابة بسكر الحمل و الولادة المبكرة و الإجهاض و زيادة الوزن.



فوائد التمر باللبن للحامل

1- البلح غني بالبروتينات ، الحديد، الكالسيوم، الفسفور، و البوتاسيوم ولذلك فهو يعمل على علاج الأنيميا وفقر الدم بشكل فعال وخاصة للمرأة الحامل ويعزز صحتها .

2- البلح يقوي الجهاز المناعي لدى المرأة الحامل، ويساهم في نمو الجنين بشكل صحي وخاصة العضلات والأسنان.

3- البلح يحتوي على نسبة عالية من الألياف و السكريات، وهي مهمة للحامل وتمنحها طاقة جيدة بدلًا من الشعور بالخمول والكسل .

4- البلح يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي يحمي الحامل من الإمساك، ويسهل عملية الهضم .

5- تناول البلح وخاصة التمر في الأيام الأخيرة قبل الولادة يساعد على تمدد عنق الرحم و بالتالي يسهل عملية الولادة الطبيعية للحامل .

6- البلح غني بالحديد ولذلك يقي الأم من التعرض لفقر الدم الذي قد يسبب مضاعفات صحية أثناء الحمل .

7- البلح مفيد للمرأة بعد الولادة، لأنه يعمل على إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

8- البلح غني بمجموعة مختلفة من المعادن مثل الكالسيوم، الفسفور ولذلك فهو يحمي من أمراض العظام خاصة للمرأة الحامل التي تعاني من آلام العظام خلال فترة الحمل بسبب تكوين الجنين .

9- تناول المرأة للبلح بعد الولادة يعمل علي عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة مثل قبلها .

10- البلح يقوي الجهاز المناعي للجسم ويجعله يقاوم نزلات البرد والانفلونزا.



فوائد التمر لزيادة الوزن

كثيرا من الفتيات تبحث علي الحلول السريعة والفعالة للتخلص من داء النحافة وقد نصح الدكتور الصيدلي محمد زكي حسان وصفات ممتازة لعلاج النحافة من وصفات الطب النبوي.

الأولي, هي اكل البلح الرطب أو التمر مع القثاء, أو مع الخيار وهي الطريقة التي استعملتها السيدة عائشة لزيادة وزنها وكانت ناجحة, وقد وصفتها لعدد من الفتيات وكانت نتائجها جيدة جدا ولكن يجب المواظبة عليها يوميا بكميات كبيرة, من الممكن استبدال القثاء بالخيار ولكن القثاء أفضل, ومن الممكن استخدام أي نوع من البلح وان كان أيضا الرطب افضل, ويجب شرب ماء كثير مع هذه الوصفة.

الثانية, عجوة بلح + جوز + ملعقة عسل أبيض+ زبيب+ ملعقة كبيرة حلبة مطحونة يخلط جيدا بالسمن البلدي + ملعقة سمسم كبيرة + ملعقة كبيرة عسل اسود ويوضع على النار لبعض الدقائق حتى يكون جاهزا للأكل وتؤكل يوميا مرتان.

الثالثة, المفتقة المصرية ممتازة أيضا لزيادة الوزن

الرابعة لمن لا يحب الطعم الحلو هذه طعمها مملح

ملعقة سمنة بلدي + ملعقة زيت سمسم توضع على النار ويضاف ملعقة كبيرة حلبة مطحونة وثلاث بيضات + ملعقة طحينة+ بصلة+ شطة + ملح حتى تمام الطهو وتؤكل يوميا قبل الوجبات وبين الوجبات,



فوائد التمر باللبن والعسل

فوائد التمر والعسل فهو يحتوي على الفيتامينات مثل B1، B2، B3 و B5، وكذلك A1 و C . إذا كان لديك عدد قليل من التمور كل يوم ، فلن تضطر إلى تناول مكملات الفيتامينات. لن تحافظ على صحتك فحسب ، بل سيكون هناك تغيير ملحوظ في مستويات الطاقة لديك أيضًا لأن التمر يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز، جدا. لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة .



فوائد التمر على الريق



هناك أيضًا العديد من فوائد التمر على الريق والتي تتمثل في الآتي:

1. مغذية جدًا..

نظرًا لأن التمر مجففًا، فإن محتواه من السعرات الحرارية أعلى من معظم الفواكه الطازجة، فمعظم السعرات الحرارية الموجودة في التمور تأتي من الكربوهيدرات، وتحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن المهمة.

بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف، وهي مرتفعة أيضًا في مضادات الأكسدة.

2. يمنحك التمر الحيوية..

التمر يعتبر مصدرًا كبيرًا للحديد، ومن المعروف أن تناول الحديد يقلل خطر الإصابة بفقر الدم والتي قد تظهر في شكل أعراض مثل؛ ضيق التنفس والدوخة والتعب والصداع.

ويساعد التمر في تدفق الدم في جميع أجزاء الجسم، وبالتالي يصبح الإنسان حيويًا بسبب وجود كمية جيدة من الدم والأكسجين في كل عضو.

3. يعزز العظام..

يحتوي التمر على كميات مناسبة من فيتامين ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والمنغنيز وكلها تساعد في تحسين صحة عظامك.

الحفاظ على صحة جيدة للعظام أمر ضروري للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالعظام كالهشاشة والتي تحدث بسبب نقص فيتامين د والكالسيوم.

4. يحسن مرونة البشرة..

يحتوي التمر على كميات جيدة من فيتامين ج والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين، ويساعد أيضًا على منع حروق الشمس لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.

5. يعالج الإسهال..

يمكن أن يساعد التمر على علاج الإسهال لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

6.منع سرطان القولون..

من فوائد التمر على الريق أنه من الممكن أن يقلل من تطور سرطان القولون والمستقيم، واستهلاك التمور يزيد أيضًا من نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وهذا يعزز صحة القولون.

7. عالية في مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض..

تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في جسمك وتؤدي إلى العديد من الأمراض.

8. تعزز صحة الدماغ..

قد يساعد تناول التمر على تحسين وظائف المخ، وجدت الدراسات المخبرية بأن التمور مفيدة في خفض العلامات الالتهابية.