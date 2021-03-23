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بسبب الموجة الترابية التي تمر بها مصر.. 3 نصائح من هاني الناظر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، إنه يفضل عدم خروج الاطفال وكبار السن من البيت، بالإضافة إلى عدم خروج مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بسبب الموجة الترابية التي نشهدها خلال الوقت الحالي.

وشدد الدكتور هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، على ارتداء الكمامة لأنها تحمي من الأتربة، ناصحًا بتناول المياه بكثرة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

ونوه رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، بأنه يجب بعد أصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية عن الورود والأزهار بسبب تفتح اللقاحات في موسم الربيع.
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