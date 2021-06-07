بعد صورتها المثيرة مع محمد صلاح.. عمر ديانا هشام الحقيقي وقصة خطوبتها

تصدرت الفنانة ديانا هشام تريند جوجل بعد صورتها مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى إحدى المناطق الساحلية، وقد أثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعيها وعلقت ديانا على الصورة: “شرف لى مقابلتك”.

صورة ديانا هشام مع محمد صلاح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع خلال الساعات الماضية، خاصة أن العديد من النجوم التقوا به أيضا صدفة والتقطوا معه الصور التذكارية، خلال تواجد محمد صلاح في مصر لقضاء عطلة صيفية.

وما بين الهجوم والنقد والغزل، تعرضت ديانا هشام للعديد من التعليقات بسبب تلك الصورة، خاصة وأنها ظهرت ترتدي “ هوت شورت " ، لكن محبيها دافعوا عن إطلالتها باعتبارها أمر طبيعي خلال تواجدها على الشاطئ .

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن ديانا هشام.

من هي ديانا هشام؟

ديانا هشام من مواليد يوليو عام 1996 اى ان يبلغ عمرها الحقيقى 25 عاما.

درست ديانا هشام الفن والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكان أول ظهور لها في مشوارها الفني على الشاشة الصغيرة سنة٢٠١٧م.

كما قامت الفنانة ديانا هشام بالعديد من اللقاءات التلفزيونية، التي تحدثت فيها عن مشوارها الفني ومقتطفات عن أعمالها القادمة.

عندما شاركت في العمل الفني” الحساب يجمع ” الذي ظهرت فيه بدور (هنا) وهو الدور الذي علم في مشوارها الفني أمام الجمهور حيث أثبتت لجمهورها موهبتها الكبيرة من خلال هذا العمل الفني

ثم شاركت في مسلسل “أولاد تسعة” بصحبة العديد من الفنانين الكبار سنة ٢٠١٨.

ثم قامت بدور في مسلسل “أبو العروسة” وكان لها دور بارز ومتميز في دور (ريم) في هذا المسلسل الذي حاز على إعجاب العديد من الجماهير.

كما قامت بأجمل أعمالها الفنية في مسلسل “وكأنه امبارح” الذي كان يعرض مشفرًا في بدايات عرضة حيث أدت ديانا دور (أروى) بكل براعة أمام الممثل خالد أنور والمطرب محمد الشرنوبي.

ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك حيث شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية المصرية.

كما أن ديانا هشام لم تتوقف على كونها ممثلة للمسلسلات التلفزيونية فحسب ولكنها أيضًا شاركت في الأفلام السينمائية مثل فيلم عطل فني وأيضًا عملت كموديل في الإعلانات التلفزيونية.

آخر أعمال ديانا هشام، مسلسل ”كوفيد 25”، بطولة الفنان يوسف الشريف.

أعلنت الفنانة ديانا هشام، عن خطبتها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام - Instagram " ، حيث صورة برفقة خطيبها محمود فكرى وكتبت معلقة: "ملكي".