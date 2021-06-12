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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ ميار الببلاوى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

صدى البلد

كشف نجل الفنانة  ميار الببلاوى عن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة إجرائها لعملية جراحية بإحدى المستشفيات.

 

وكتب نجل الفنانة ميار الببلاوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك :" الحمد لله ماما طلعت من العمليه حالا وبطمنكوا بجد انى جنبها  وهى خارجة من عملية دى نعمة شكرا يارب".

 

كانت الفنانة ميار الببلاوى نشرت فيديو من داخل المستشفى قبل دخولها غرفة العمليات دون ان تفصح عن تفاصيل مرضها.

 

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.

 

وتشارك ميار الببلاوى هذا العام فى مسلسل بعنوان "أهل الوادي" 2021. 

 

الحالة الصحية ميلر الببلاوى أخبار الفنانيين اخبار الفن وعكة صحية

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