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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفه 480 مليون جنيه.. إنشاء محطة مياه البكارشة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال إنشاء محطة الشرب بقرية البكارشة بمركز ومدينة الحسينية والتي ستعمل بطاقة إنتاجية ٥١ ألف م٣ / اليوم كمرحلة أولى من إجمالي ١٠٢ ألف م٣/ اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت ٤٨٠ مليون جنيه وذلك لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين والمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه، أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه تم الانتهاء  من تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه صان الحجر (البكارشة) بمركز ومدينة الحسينية، بنسبه تنفيذ ٦٥٪ والتي ستعمل بطاقة إنتاجية ٥١ ألف م٣ / اليوم كمرحلة أولى من إجمالي ١٠٢ ألف م٣/ اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت ٤٨٠ مليون جنيه.

 

أضاف رئيس المركز، أنه تم الانتهاء من المرشح رقم ٢ وجاري التشطيبات النهائية لنفس المرشح، حيث أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في ٦ نوفمبر ٢٠١٧ ومن المقرر التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بنهاية العام الجاري ، لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ولتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة

 

وعلي جانب، آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تخطو خطى سريعة وثابته نحو تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد في جميع القطاعات وتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمراكز العلاجية لضبط المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

 

أوضح المحافظ أنه منذ بداية عمل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال الفترة من أبريل ٢٠٢٠ حتى اليوم تم التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بالتنسيق بين مديرية التموين و مباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي وهيئة الرقابة الإدارية.

 

وأشار المحافظ إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تنفيذ ( ٢٢٥) حمله موسعه بالاشتراك مع الجهات المعنية لضبط الأسواق و تحرير (٢٢٢٩) محضراً ضد التجار المخالفين وبحث (٦٢٣٨) شكوى من المواطنين ضد التجار المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولإحكام الرقابة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل أسفرت الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية إلى ضبط ( ٧٤٥٠) صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله في الأسواق.. بالإضافة إلى تحرير( ٥٠) محضراً لإدارة صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود مدير مسئول بالصيدليه، كما تم ضبط ( ٣٠٠ ألف ) نوع من المستلزمات الطبيه و (١٢ طن) كحول مجهول المصدر.

الشرقية شركة المواطنين محطة مياه عمل

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