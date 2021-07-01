راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

لم يُكتب لهم استكمال رحلتهم التي كانوا يخططون لقضاء المصيف والاستمتاع بشواطئ الإسكندرية أثناءها، حيث استقلوا سيارتهم الخاصة عقب تجمعهم للخروج من قرية زنارة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ماضين في طريقهم ولكن الله غالب على أمره حتي لقوا مصرعهم في حادث سير.

محمد واحمد وعلي ثلاثة اصدقاء في مقتبل حياتهم جمعتهم الصداقة ولم يفرقهم إلا الموت، وخرجت جثامينهم واحدا تلو الآخر في جنازة مجمعة الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

ودعتهم الدموع والبكاء والعويل وسبقتهم دعوات الأهالي بالرحمه الذين أكدوا أن الشباب من خيرة أبناء القرية، والقرية بأجمعها في حالة حزن شديد علي فقدان أبنائهم.

وشيع العشرات من أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلف جثامين 3 من أبنائها عقب مصرعهم في حادث سير بطريق دمنهور في البحيرة وهم محمد علي ابوعيسي، علي عبدالله شلبي، احمد مسعد حمد.

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