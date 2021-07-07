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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي توضح تفاصيل عن اختبارات القدرات لكليات التمريض

صدى البلد

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التمريض في حاجة لبعض الاختبارات من بينها "الاختبار النفسي"، إلى جانب القدرة على مواجهة الظروف الطارئة.

 

وأضاف "عبد الغفار"، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إجراء امتحانات القدرات في عدد من الكليات قبل الالتحاق بها، مشيرا الى أن الكليات تضم “التمريض والسياحة والفنادق”، إلى جانب الكليات والتخصصات التي يتطلب الالتحاق بها اختبارات القدرات، مشيرا إلى وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

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وأعلن المجلس الأعلى للجامعات  موافقته على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري ظهر أمس، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

البحث العلمي وزارة التعليم العالى التعليم العالي الأعلى للجامعات التمريض

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