معلومات عن أحدث أفلام بيدرو ألمودوبار قبل افتتاحه فينيسيا السينمائي

تأكد خلال الساعات الماضية عرض أحدث أفلام المخرج بيدرو ألمودوبار خلال الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



المخرج الحائز على الأوسكار والبالغ من العمر 71 عاما ينتظر أن يشارك بالمسابقة الرسمية، بعد عامان من حصوله على الأسد الذهبي الفخرية من المهرجان الإيطالي العريق.



فيلم Parallel Mothers تقوم ببطولته كل من بينيلوبي كروز وميلينا سميت وروسي دي بالما، إيتانا سانشيز خيخون، ودانييلا سانتياغو، إلى جانب عدد كبير من النجوم وينتجه بيدرو ألمودوفار.



تدورأحداث فيلم Parallel Mothers حول قصة امرأتين على وشك الولادة في المستشفى، ويخوضان تجربة السينجل مارز بمخاوفها وإرهاقها ويواجهان بعض الندم على التجربة.



واختير المخرج الكوري الحائز على الأوسكار بونج جون هو ليترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليدخل التاريخ كأول مخرج من كوريا الجنوبية يتولى هذه المهمة.

وحقق بونج جون هو، إنجازا مشهودا بحصول فيلمه الأخير Parasite على أعلى التكريمات من مهرجانات عالمية قبل فترة وباء كورونا، من بينها العديد من جوائز الأوسكار.

وقررت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، منح الممثلة الأمريكية جيمي لي كرتيس جائزة الأسد الذهبي الفخرية هذا العام تقديرا لمسيرتها الفنية والإنجاز مدى الحياة.

كما يعرض مهرجان فينيسيا، سلسلة أفلام الرعب Halloween التي اشتهرت بها جيمي لي كرتيس التي تبلغ من العمر 62 عاما وعرض أول أجزائها عام 1978.

ولعبت جيمي لي كرتيس، في سلسلة أفلام الهالويين شخصية جليسة الأطفال لوري سترود التي تتصدى دائما للقاتل المتسلسل الشهير مايكل مايرز.

وقالت جيمي لي كرتيس في بيان نشره الموقع الرسمي لمهرجان فينيسيا، إنها تشعر بالامتنان الشديد لاختيارها لهذا التكريم، ولشخصيتها التي قدمتها في سلسلة أفلام الهالويين وساهمت في تشكيل مسيرتها الفنية وحياتها.

ويعرض الفيلم الجديد من سلسلة الرعب الشهيرة Halloween Kills خارج المنافسة الرسمية لمهرجان فينيسيا، قبل طرحه رسميا في السينمات أكتوبر المقبل.

كما سيتم منح المخرج والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة ضمن فعاليات المهرجان أيضا.