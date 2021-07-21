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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في ندوة.. شباب المصري الديمقراطي يناقش كتاب ثورة يوليو والحياة الحزبية..الجمعة

فريد زهران ، رئيس
فريد زهران ، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى

يعقد اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة حول كتاب " ثورة يوليو والحياة الحزبية" للكاتب أحمد زكريا الشلق.

 

يحضر ندوة مناقشة الكتاب، الدكتور عمرو الشوبكى، الكاتب والمفكر السياسي والبرلماني السابق، ومحمود الريفي، الباحث في العلوم السياسية والادارة العامة، وأمين اعلام الحزب الناصري بالسويس، و كريم الجمال، الكاتب وعضو اتحاد الشباب.

يدير الندوة محمد سيف ابوالنجا، مسؤول ملف التثقيف والتدريب ، ويعدها وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري.

تبث المناقشة على صفحة اتحاد الشباب على فيسبوك يوم الجمعة 23 يوليو الساعة الثامنة مساء.

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حلقة نقاشية كتاب ثورة يوليو والحياة الحزبية عمرو الشوبكى اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد زكريا الشلق

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