مران الزمالك.. فقرة تدريبات بدنية للاعبين

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية، في بداية المران المسائي، اليوم الأحد، خلال معسكر الفريق الحالي في برج العرب؛ استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي فيرناندو، مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على التدريبات البدنية، قبل أن يبدأ اللاعبون التدريبات الفنية.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب .

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية وضرورة خوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري باعتبارها نهائي كئٔوس، مشددا على عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة.

كما شرح كارتيرون بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات اليوم مع منح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفي سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها الطارئ اليوم ما يلي:

1_ تقديم شكوى إلى المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

2_ تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي.

3_تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4_ تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5_ تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6_ تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.