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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لينا شاماميان تبدع في غناء تتر مسلسل إلا أنا على الهواء

لينا شاماميان
لينا شاماميان

حلت المطربة لينا شاماميان، ضيفة على برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، حيث أبدعت في أداء أغنية "هنعيش ونشوف" وهي الخاصة بـ تتر مسلسل "إلا أنا"، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرض حلقاته.


مسلسل إلا أنا


بدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير أول مشاهدها في أولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز".


مسلسل "بيت العز" بطولة صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف شريف يسري، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

 

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعُرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

 

وتشارك الفنانة سهر الصايغ في مسرحية المتفائل والتي تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

 

العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

لينا لينا شاماميان إلا أنا مسلسل الا انا اخبار التوك شو

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