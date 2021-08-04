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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو بصيلة: منذ 2018 تم تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور..فيديو

عمرو بصيلة
عمرو بصيلة

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، إننا بدأنا  في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور منذ عام 2018 وهذا عندما نهجت الوزارة سياسية جديدة وقامت بإدخال العديد من التغيرات علي التعليم الفني .


وأضاف بصيلة خلال لقائه في برنامج " مساء دي ام سي " المذاع علي قناة " دي ام سي " ، ان التعليم الفني اصبح له دور في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد ، مؤكدا ان الوزارة قامت بعمل تدريب للمدرسين الذين سيقدمون المواد للطلاب في المدارس التكنولوجية .

 

وأوضح : "المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه ".

 

اقرا ايضا : بصيلة: 26 مدرسة تكنولوجية بالمحافظات تغطي كافة التخصصات بسوق العمل

 

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني حيث قامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات.


وتابع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.


وأكد أنه وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق و المهن التي لم يعد هناك حاجة لها، وأوضح القطاع الخاص التخصصات والمواد العلمية المطلوبة التي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.


وأوضح أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهناك 26 مدرسة على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات.


واختتم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن الطالب سوف يلتحق بالعمل خلال دراسته .

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