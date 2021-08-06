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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي

مفاجأة مدوية أطلقها نادي برشلونة، أمس، الخميس، بإعلان رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي، بعد مسيرة دامت 20 عاما، مع البلوجرانا.

نادي برشلونة أكد أن رحيل ميسي، جاء بسبب الأزمة المالية الطاحنة، وفشل النادي في توفير الموارد المالية لتجديد عقد اللاعب، لتفادي كسر قوانين اللعب النظيف.

ووفقا “ لبرنامج” الشيرنجيتو الإسباني، أن ميسي بات قريبا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء علاقته بنادي برشلونة.

وأشار البرنامج الإسباني، أن ميسي أخبر بعض لاعبي باريس سان جيرمان، أنه سيوافق على عرض نادي باريس، للانضمام إلى صفوفه، خلال الصيف الحالي.

 

تأثير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان على محمد صلاح؟

 

سبق وأن ألمح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى رغبته في الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال حوار مع صحيفة صحيفة “ آس الإسبانية، نهاية العام الماضي، حيث قال ردا على سؤال إمكانية انتقاله إلى قطبي برشلونة أو ريال مدريد ” كل شيء وارد".

محمد صلاح لم يعلن رغبته في الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد بشكل صريح، كونه لاعب محترف، ومرتبط بعقد مع ليفربول، كما أن مثل هذه الأمور لا تناقش في وسائل الإعلام، وإنما في الغرف المغلقة.

العديد من التقارير الصحفية، أوضحت مؤخرا، أن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأكدت  التقارير، أنه برغم الأزمة المالية إلا أن النادي سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا الصيف، وأن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد، كما أن أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع صلاح حال فشل الحصول على توقيع مبابي.

 

حلم صلاح في مهب الريح.. ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

 

صحيفة “ موندو ديبورتيفو” ذكرت أمس، الخميس، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ بالفعل إجراءات تقديم عرض مادي قوي للحصول علي خدمات مبابي الصيف الجاري، خصوصا بعد أنباء اقتراب ميسي من باريس وبالتالي سيكون سهلا عليه الرحيل بدلا من الانتظار إلى لنهاية الموسم المقبل.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد، سيبقضي على حلم محمد صلاح، باللعب في صفوف الملكي.

 

انتقال محمد صلاح إلى برشلونة مستحيل.. لماذا؟

 

يعد انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي مستحيلا، ليس تقليللا من قيمته الفنية، فالنجم المصري حيث ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، في السنوات الأخيرة، ولكن لأن ميسي رحل عن برشلونة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، فكيف يضم النادي الكالتوني محمد صلاح في صفقة تصل قيمتها إلى نحة 100 مليون يوور، بالإضافة إلى الراتب الضخم الذي سيتاقضاه الفرعون المصري!

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