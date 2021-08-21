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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الخضرى يقارب على الانتهاء من تصوير مينى بار لـ منة فضالى

فيلم مينى بار
فيلم مينى بار

قارب المخرج محمد الخضرى على الانتهاء من تصوير فيلم “مينى بار” بطولة الفنانة منة فضالي حيث لم يتبق سوى أيام قليلة وبعدها يبدأ فى مونتاج العمل.

 

وقال المخرج محمد الخضرى فى تصريح لـ “صدى البلد”، إنه تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من الفيلم وتبقى بعض المشاهد الخارجية التى يتم التحضير لها فى المرحلة الحالية حيث تم معاينة الأماكن، ومن المقرر ان يتم تصويرها خلال الأيام القلية المقبلة.

 

وأضاف محمد الخضرى: العمل يقدم العديد من القضايا الاجتماعية المهمة وتدور الأحداث  فى إطار أكشن كوميدى اجتماعى تشويقى، ويتضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم فى يوم وليلة. 

 

خلاف منة فضالى 

كان مصدر قد كشف لـ “صدى البلد” عن انتهاء الخلاف بين الفنانة منة فضالي ومنتج فيلمها الجديد “مينى بار”، والذى قاربت على الانتهاء من تصويره.

 

وأكد المصدر أن الخلاف بين الطرفين انتهى بعد أن تم التفاهم بينهما بخصوص الأجر الخاص بها، وعادت منة فضالي سريعا إلى تصوير العمل وكانت ملتزمة بتعاقدها وملتزمة أيضا فنيا.

 

وانتشرت أخبار فى الأيام القليلة الماضية بوجود خلافات بين منة فضالى ومنتج فيلمها “مينى بار” بسبب عدم حصولها على باقى أجرها، وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة بينهما. 

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تفاصيل فيلم منة فضالى

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها مع الفنان نضال الشافعي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وعلقت فضالي قائلة: “فيلم ميني بار مع الناس الحلوة بحبهم بجد، نضال الشافعي ومدحت تيخة وعم الناس كلهم عم صلاح عبد الله، وفنانين كتير أمينة العسل وراندا البحيري وحسام عبد الفتاح وطاهر أبو ليلة وشيماء يونس، وإخراج محمد الخضرى ويشرف على الإخراج عادل الأعصر وإنتاج مدحت سعد، دعواتكم”.

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "ألف ألف مبروك حبيبتي"، و"موفقين"، و"مبروك"، و"مستنيين الفيلم بفارغ الصبر"، و"إيه القمر ده يا فنانة"، و"دايما متألقة". 

 

نسل الأغراب

كانت منة فضالي شاركت في مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

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