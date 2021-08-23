بعد إصابة نضال الشافعى.. أمراض تطاردك بسبب ضغط العمل والتوتر

أجرى الفنان نضال الشافعي، عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون بعد انفجاره، بعد تعرضه لضغوطات في العمل.

أمراض تصيبك بسبب ضغط العمل

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض أمراض تصيبك بسبب ضغوطات العمل والتعرض إلى التوتر.

1- أمراض القلب

يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر وضغوطات العمل إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم بشكل مباشر، ويسبب زيادة معدل الكوليسترول والدهون الثلاثية.

2- الربو

أظهرت دراسات عديدة أن الإجهاد والتوتر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو، وتشير بعض الأدلة إلى أن التوتر المزمن لدى أحد الوالدين قد يزيد من خطر الإصابة بالربو لدى أطفالهم.

3- السمنة

يسبب الإجهاد والتوتر مستويات مرتفعة من هرمون الكورتيزول ويؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

4- مرض السكري

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم مرض السكري بطريقتين، أولاً يزيد من احتمالية السلوكيات السيئة، مثل الأكل غير الصحي، ثانيًا التوتر يرفع مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري من النوع 2 بشكل مباشر.

5- الصداع

يعتبر الإجهاد أحد أكثر مسببات الصداع شيوعًا- ليس فقط صداع التوتر، ولكن أيضًا الصداع النصفي.

6- الاكتئاب

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرًا أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط مرتبطة بوظائفهم لديهم مخاطر أعلى بنسبة 80٪ للإصابة بالاكتئاب في غضون بضع سنوات مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ضغوط أقل.

7- الزهايمر

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الإجهاد قد يؤدي إلى تفاقم مرض الزهايمر، مما يتسبب في تكوين آفات دماغية بشكل أسرع.

8- مشاكل الجهاز الهضمي

الإجهاد والتوتر وضغوطات العمل هو أيضا عامل مشترك في العديد من الظروف الأخرى، مثل حرقة مزمنة (أو مرض الجزر المعدي المريئي، GERD ) ومتلازمة القولون العصبي ( IBS ).