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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: شرب القهوة يقلل من عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 3%

فوائد شرب القهوة
فوائد شرب القهوة لعلاج أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد شرب القهوة من قبل باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إلى أن القهوة قد تسبب لك التوتر، لكنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنظم القلب غير الطبيعي أو كما تعرف باسم عدم انتظام ضربات القلب.

 

فوائد شرب القهوة لعلاج أمراض القلب



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنهم قاموا بتحليل تأثير استهلاك القهوة  على حالات عدم انتظام ضربات القلب بين أكثر من 380 ألف شخص، ووجدوا أن كل كوب إضافي يستهلكه المرء على أساس يومي يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب  بنسبة 3 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

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وقال الدكتور إيون جيونج كيم من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وزملاؤه، ان في هذه الدراسة الجماعية المرتقبة ، ارتبطت الكميات المتزايدة من تناول القهوة بشكل اعتيادي بانخفاض خطر عدم انتظام ضربات القلب .

وأضاف الباحثون، إلى نفس النتائج من شرب أكواب القهوة انطبقت على مرضى الرجفان الأذيني و وسرعة ضربات القلب فوق البطيني ، مع عدم وجود دليل على أن الاختلافات المحددة وراثيًا في استقلاب الكافيين أدت إلى تعديل هذه الارتباطات.
 

فوائد شرب القهوة لعلاج أمراض القلب


وتابع كيم، ان المحظورات الشائعة ضد الكافيين لتقليل مخاطر عدم انتظام ضربات القلب هي على الأرجح غير مبررة، وهو ما أظهرته نتائج البحث وتحليل البيانات الصحية والوراثة وعادات استهلاك القهوة لـ 386258 مشاركًا على مدار حوالي 5 سنوات.

خلال فترة الدراسة، تم العثور على 16979 مشاركًا لتطوير عدم انتظام ضربات القلب، بعد ضبط العوامل، مثل الخصائص الديموغرافية والظروف المرضية وعادات نمط الحياة، وجد فريق البحث أن كل كوب إضافي من القهوة يتم استهلاكه يقلل من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 3 في المائة.

وكشفت التحليلات الإضافية عن انخفاضات مماثلة ذات دلالة إحصائية في مخاطر الإصابة بكل من الرجفان الأذيني وسرعة ضربات القلب فوق البطيني ، على وجه التحديد، بالإضافة إلى سبعة متغيرات جينية مختلفة معروف أنها تؤثر على استقلاب الكافيين، مما أدى إلى تغيير العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر عدم انتظام ضربات القلب.

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