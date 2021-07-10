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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف علاقة القهوة بفيروس كورونا .. دراسة جديدة تفجر مفاجأة مدوية

القهوة
القهوة

في مفاجأة غير متوقعة كشفت دراسة حديثة أن تناول القهوة مرة واحدة فى اليوم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمقدار العشر تقريبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخبراء قاموا بالتحقيق في العديد من الأطعمة التي قد تحمي من كورونا ودرجاتها الشديدة، أن شرب كوب من القهوة يومياً يقي من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة العُشر.

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كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، أن الفريق البحثي حلل سجلات 40 ألف بالغ بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بفحص العوامل الأساسية للنظام الغذائي بما في ذلك الاستهلاك اليومي للقهوة والشاي والأسماك الزيتية والفواكه والخضروات واللحوم المصنعة والحمراء .

 

وأوضحت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Nutrients العلمية أن استهلاك القهوة المنتظم يؤثر على بنية الدماغ وتوجد العديد من الأدلة التى تؤكد أن استهلاك القهوة يمكنه حماية الانسان من الاصابة بـ بفيروس كورونا حتى بين بعض الأفراد الذين عرف أنهم أصيبوا به ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية نباتية معززة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.

 

والجدير بالذكر أن  تناول الخضروات بشكل يومي له تأثير مماثل في الوقاية من فيروس كورونا وفي نفس الوقت لم يكن للشاي والفاكهة لم يكن لهما تأثير كبير في حين أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحم المقدد يزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة منها خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه النتائج تتطلب تأكيداً مستقلاً، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية الحالية من كورونا، للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

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