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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليس العصبي فقط .. أنواع عديدة لالتهاب القولون.. ويمكن التخلص من آلامه نهائيا بهذه الخطوات البسيطة

القولون
القولون

اكتشف أنواع التهاب القولون أبرزها العصبي والاقفاري

هذه الأدوية تقلل ألم القولون الشديد 

يعانى عدد كبير من الأشخاص من آلام القولون وهو ناتج عن التهاب أو القولون العصبي ولكن هناك أنواع عديدة جدا من أمراض القولون ومن ثم يجب أن تعرف بشكل دقيق نوع المشكلة التي إصابة القولون لديك لتتمكن من تلقي العلاج الصحيح.

نعرض لكم فيما يلي أهم وأبرز أنواع القولون وأبرز طرق العلاج ، وفقا لما جاء في موقع “كليفلاند كلينك”.


مرض رتجي


رتج القولون عبارة عن أكياس صغيرة أو أكياس خارجية في بطانة الأمعاء “القولون” تحدث عندما يتم دفع البطانة من خلال نقاط ضعيفة في عضلة جدار الأمعاء وتظهر عادة في القولون السيني ، حيث  تضغط الأمعاء الغليظة أكثر ورتج القولون عبارة عن أكياس صغيرة أو أكياس خارجية تدفع من خلال نقاط ضعيفة في طبقات العضلات في جدار القولون.

مرض الرتج شائع جدًا في المجتمعات الغربية وقد يكون بسبب النظم الغذائية الغربية منخفضة الألياف. 

نادرًا ما تظهر أعراض إلا عندما يحدث التهاب الرتج ويحدث في حوالي 10٪ من المصابين بالرتج، أحيانًا يكون هناك نزيف في هذه المنطقة ويحتاج حوالي نصف المرضى الذين يعانون من مضاعفات الرتوج إلى الجراحة.

الأورام الحميدة والسرطان


يعد سرطان القولون والمستقيم مشكلة صحية كبيرة ويحدث عندما تنمو الخلايا الموجودة في بطانة الأمعاء الغليظة وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، تساهم العديد من العوامل في فقدان السيطرة ، بما في ذلك البيئة ونظامنا الغذائي وعلم الوراثة.

الشذوذ الأول في الأمعاء في سرطان القولون هو ورم، وهو نمو صغير قد يبدو مثل عيش الغراب بارز من نسيج بطانة الأمعاء الغليظة، هناك أنواع عديدة من الاورام الحميدة ، وليست كلها من النوع الذي يتحول إلى سرطان، ومع ذلك فإن إزالة هذه الأورام الحميدة قبل أن تتطور إلى تغيرات شديدة وتنمو يمكن أن يمنع تطور السرطان.

الزوائد اللحمية هي عبارة عن نمو صغير غير طبيعي يبرز من الأنسجة المبطنة للقولون أو المستقيم.

عندما يتطور السرطان، يجب إزالته عن طريق الجراحة وقد يوصى بالعلاج الكيميائي لسرطان القولون أو المستقيم، قد تتطلب بعض أنواع سرطان المستقيم علاجًا إشعاعيًا .

يمكن علاج معظم الناس من سرطان القولون والمستقيم من خلال العلاج السريع والمتخصص، على الرغم من أن الناس قد يقلقون بشأن الاضطرار إلى ارتداء كيس فغر القولون على البطن لجمع البراز ، إلا أن قلة قليلة من الناس تحتاج إلى كيس فغر القولون الدائم.

نظرًا لأن سرطان القولون والمستقيم يأتي من الاورام الحميدة ، فإن إجراء تنظير القولون يمكن أن يمنع الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق العثور على الزوائد اللحمية وإزالتها. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم هم أولئك الذين أصيبوا بالزوائد اللحمية أو السرطانات في الماضي، أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

التهاب القولون


التهاب القولون هو مجموعة من الحالات التي تسبب التهاب الأمعاء الغليظة والتهاب القولون هو التهاب يصيب البطانة الداخلية للقولون وهناك عدة أنواع القولون ، منها:

التهاب القولون المعدي (بسبب عدوى تهاجم الأمعاء الغليظة)
التهاب القولون الإقفاري (الناجم عن عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القولون)
التهاب القولون الإشعاعي (بعد العلاج الإشعاعي ، عادةً لسرطان البروستاتا أو المستقيم أو أمراض النساء)
التهاب القولون التقرحي
مرض كرون
 

يسبب التهاب القولون الإسهال ونزيف المستقيم وتشنجات البطن والإلحاح (زيادة الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام)، يعتمد العلاج على التشخيص الذي يتم عن طريق تنظير القولون والخزعة، حيث يتم أخذ عينة من الخلايا أو الأنسجة لفحصها تحت المجهر.

يرغب عدد كبير من الأشخاص في علاج آلام القولون بشكل طبيعي يخلصهم من هذا الألم الشديد نهائيا حيث تعد من أصعب أنواع الألم التى يتعرض لها الناس خاصة عند الانفعال أو تناول الطعام الضار.

نعرض لكم أهم طرق علاج آلام  القولون، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline ” .

علاج آلام القولون


يعد منع ما يصل إلى 70 في المائة من أمراض القولون وحتى سرطان القولون والمستقيم من خلال تغييرات نمط الحياة مثل الأكل الصحي والطعام الغني بالألياف.

ضبط أسلوب الحياة


الخطوة الثانية في علاج آلام القولون هي إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة ، والقضاء على السلوكيات التي تؤثر سلبًا على صحة القولون ، مثل: تدخين السجائر، والجلوس المفرط وعدم ممارسة الرياضة .

راجع الأدوية


الخطوة الثالثة هي مراجعة الأدوية التي تتناولها، وإذا أمكن توقف عن استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والأيبوبروفين التي يمكن أن تزيد الالتهاب وتؤثر على بطانة الأمعاء. 

زيادة الألياف


تعمل الألياف الغذائية على تسريع عملية التخلص من النفايات ، مما يساعد على تقليل الإمساك والالتهابات من أجل الحفاظ على حركة الأمعاء وعلاج آلام القولون وخفض الإجهاد والضغط الذي يمارسه على البطن والأوردة.
بعض المصادر الصحية للألياف الغذائية التي يجب التفكير في إدخالها إلى نظامك الغذائي هي: الردة والحبوب الكاملة، والفاكهة والخضروات، والمكسرات والبذور
 

الحد من الأطعمة الضارة


تعد الخطوة الأولى في علاج آلام القولون في تعديل النظام الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تقليل الالتهاب وإيجاد الراحة، وتساهم بعض الأطعمة بشكل أكبر في المعاناة من التهاب القولون، وهى: والسكر المكرر ، والكربوهيدرات المصنعة،والكحول، والقهوة، واللحمة الحمراء، والأطعمة المقلية.

 

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