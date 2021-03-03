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5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:25 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بعض الا‏عشاب المفيدة لتخفيف آلام القولون .

اعشاب مفيدة لتخفيف الام القولون..

١ مغلي البابونج و اليانسون : لتخفيف الإنتفاخ و الغازات 

٢ مغلي النعناع : يهدئ المعدة و يحسّن من الهضم 

٣ مغلي القرفة: لتهدئة التلبكات المعوية

٤ شاي الأعشاب و الزهورات : لتخفيف آلام القولون العصبي وتهدئته

٥ مغلي الشمر : طارد للغازات و علاج الامساك واقوى مهدىء للقولون عند الالم 

ولفتت خبيرة التغذية؛ إلى أنها تشرب هذه المشروبات في اوقات الألم او بعد الطعام بساعة؛ أو في أي اوقات أخرى مناسبة حسب حالتك.
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