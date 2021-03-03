5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بعض الاعشاب المفيدة لتخفيف آلام القولون .
اعشاب مفيدة لتخفيف الام القولون..
١ مغلي البابونج و اليانسون : لتخفيف الإنتفاخ و الغازات
٢ مغلي النعناع : يهدئ المعدة و يحسّن من الهضم
٣ مغلي القرفة: لتهدئة التلبكات المعوية
٤ شاي الأعشاب و الزهورات : لتخفيف آلام القولون العصبي وتهدئته
٥ مغلي الشمر : طارد للغازات و علاج الامساك واقوى مهدىء للقولون عند الالم
ولفتت خبيرة التغذية؛ إلى أنها تشرب هذه المشروبات في اوقات الألم او بعد الطعام بساعة؛ أو في أي اوقات أخرى مناسبة حسب حالتك.