موجز الاقتصاد| مكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الرعاية الصحية.. كل ما تريد معرفته عن مؤسسة التمويل الأفريقي.. ما هي الصكوك السيادية

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالآتي:
"حماية المنافسة" يعقد ورشة عمل لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الرعاية الصحية
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة حضرها عدد من قيادات وزارة الصحة.
عاوز تشتري فضة.. تعرف على آخر الأسعار
شهدت أسعار الفضة اليوم الخميس ، ثباتا مثل الايام الماضية ، ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” أسعار الفضة فى الاسواق المحلية .
كل ما تريد معرفته عن مؤسسة التمويل الأفريقي بعد انضمام مصر إليها.. خاص
تلقى مجلس الوزراء إحاطة بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
خاص| ما هي الصكوك السيادية التي تعتزم مصر طرحها أول 2022
تدرس وزارة المالية اطلاق أول طرح من الصكوك سيادية بعد انتهاء عمليات اقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، حيث سيتم حسمها في 3 شهور.
سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس 26 أغسطس 2021
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس - 26 أغسطس 2021 - في محلات الصاغة في مصر، بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة.