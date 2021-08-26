موجز الاقتصاد| مكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الرعاية الصحية.. كل ما تريد معرفته عن مؤسسة التمويل الأفريقي.. ما هي الصكوك السيادية

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالآتي:

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة حضرها عدد من قيادات وزارة الصحة.

شهدت أسعار الفضة اليوم الخميس ، ثباتا مثل الايام الماضية ، ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” أسعار الفضة فى الاسواق المحلية .

تلقى مجلس الوزراء إحاطة بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

تدرس وزارة المالية اطلاق أول طرح من الصكوك سيادية بعد انتهاء عمليات اقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، حيث سيتم حسمها في 3 شهور.

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس - 26 أغسطس 2021 - في محلات الصاغة في مصر، بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة.