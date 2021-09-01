للمرة الثانية.. النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني (صناعي – تجاري - زراعي) للعام الدراسي 2021 / 2022 م للمرة الثانية بحيث يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

أوضح المحافظ أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بلغ 115132 طالبا وطالبه حضر منهم 114466 طالبا وطالبه ونجح منهم 93689 طالبا وطالبه واعداد الطلبة اللذين تقدموا لاداء امتحانات الدور الثاني 21443 طالبا وطالبه نجح منهم 18000.

وعلي جانب آخر وفي إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لشكاوي المواطنين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية باعتبارهم حلقة وصل بين المواطن والجهات التنفيذية.

وعليه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق بسرعة الإستجابة لإستغاثة أهالي حي أول والتي تم رصدها عبر أحد المواقع الإلكترونية يستغيثون فيها من تهالك عدد من أعمدة الإنارة لإصابتها بالصدأ وسقوط بعض منها على فترات مما يهدد حياة المارة.

وعلى الفور قام رئيس حي أول بتشكيل لجنة برئاسة كل من رؤساء أقسام ( المشروعات ـ الإنارة ـ المتابعة الميدانية ـ التفتيش المالي والإداري) لمراجعه وصيانة جميع أعمدة الإنارة بدلاً من الأعمدة المتهالكة وتم زراعة أعمدة جديدة محل القديمة ، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى تفعيلاً على أهمية دور الإعلام كحلقة وصل بين المواطن والجهات التنفيذية.

التنسيق الفني لعام 2021 1

التنسيق الفني لعام 2021 2

التنسيق الفني لعام 2021 3