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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الوحدة المحلية بقرية الظواهرية بمحافظة الشرقية تكشف مستجدات مشروعات التطوير.. فيديو

رئيس الوحدة المحلية
رئيس الوحدة المحلية بقرية الظواهرية بمحافظة الشرقية ،

قال المهندس محمد حسين ، رئيس الوحدة المحلية بقرية الظواهرية بمحافظة الشرقية ، إن القرية تم إدراجها ضمن تطوير " 21 قرية "  بالمحافظة ، موضحا أنه من ضمن المشروعات المفترض إقامتها بالمحافظة ، هو مشروع مركز الخدمات الحكومي .

وأضاف المهندس محمد حسين ، خلال لقائه لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن هناك تنفيذا في الوقت الحالي لأعمال المجمع الزراعي ، داخل قرية الظواهرية ، مشيرا إلى أن المبادرة شملت مشروعات صرف صحي ، ومجمعات خدمات ، ومياه شرب .

وأوضح أن أعمال تنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بدأت بالفعل في المحافظة ، ومن ضمنها 5 محطات صرف صحي بالظواهرية ، وتم الانتهاء من 25% من نسب تنفيذها .

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز ومدينة مشتول السوق في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بقيام الإداره العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بمجلس مدينة مشتول السوق عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك بقاعة الإجتماعات بمجلس المدينة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

الظواهرية رئيس الوحدة المحلية بقرية الظواهرية محافظة الشرقية مياه الشرب والصرف الصحي اخبار التوك شو

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