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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممدوح غراب يفتتح مركز عمليات محافظة الشرقية الجديد بالديوان العام

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح مركز عمليات محافظة الشرقية الجديد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز عمليات محافظة الشرقية الجديد بديوان عام المحافظة ، والذي يحتوى على غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية ومتابعة ميكنة البيانات الرئيسية بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي.

 

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعقيد أحمد رمزي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتور إيهاب العزازي المشرف العام علي المراكز التكنولوجية والدكتور مجاهد حسن ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

 

قدم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ عرضاً توضيحياً لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن آلية العمل داخل مركز عمليات المحافظة وتمت الإشارة إلى أن المركز يضم غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية الموجودة بمدن (الزقازيق – بلبيس – ديرب نجم – منيا القمح) وجاري العمل على إستكمال باقي المراكز تدريجياً داخل المحافظة ، كما تقوم الغرفة بمتابعة البيانات الرئيسية للمراكز التكنولوجية  بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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أضاف نائب المحافظ أن المركز يضم منصة لبوابة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التخطيط لرفع بيانات مشروعات حياة كريمة أولاً بأول وكذلك منصة للبوابة الجغرافية لمحافظة الشرقية وهي عبارة عن منظومة تتيح للمواطنين والعاملين والقيادات متابعة كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحافظة ، كما يحتوي مركز العمليات على غرفة تجميع بيانات مركزية (datacenter) والذي يقوم بتخزين ومعالجة جميع البيانات داخل محافظة الشرقية عن طريق المنظومات والتطبيقات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي داخل المحافظة ، بالإضافة إلى شاشة لقياس مؤشرات الأداء تربط بين المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات الرئيسية.

 

أشاد محافظ الشرقية بمركز عمليات المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، متمنياً لفريق العمل التوفيق والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة

 

وعلي جانب أحر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم و ثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

فيما أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و قسم الصحة العامة و التفتيش بإدارتي مدينة الزقازيق والصالحية الجديدة البيطرية بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين و شرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينتي الزقازيق والصالحية الجديدة.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير  6 محاضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والدواجن و ثلاجة لحفظ وبيع الأسماك و مطعم و  3 محلات جزارة ،كما تم ضبط  6طن و 13 كجم  دجاج مجمد و أجزاء دجاج و طن و 100كجم  أسماك و  45 كجم  لحوم قطع ومفروم مخالفة مجهولة المصدر و 23 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و تم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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