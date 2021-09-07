طقس الأربعاء.. القاهرة 35 وسقوط الأمطار على السواحل الغربية

تشهد مصر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خلال لطقس غدا، الأربعاء، حيث يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار ورياح

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الأربعاء، ليلا يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الطقس غدا، على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وتحديدا “السلوم ومطروح” تكون على فترات متقطعة، وتكون الأجواء هناك غائمة خلال فترات النهار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26.

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.

وعن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.