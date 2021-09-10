نجمات أشعلن صيف 2021.. سر الإطلالات الجريئة المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

شهد صيف 2021، حرص عدد كبير من نجمات الفن على الظهور بإطلالات صيفية جريئة، لاستعراض أنوثتهن وإبراز جمالهن، وتنافست النجمات فيما بينهن، منافسة غير معلنة، على الإطلالات الأجمل والأكثر تميزاً، في جميع المناسبات، حيث حملهن فصل الصيف على جناحيه إلى الشواطئ المختلفة، وعاد يحكي عن إطلالاتهن.

هيفاء وهبي حضور طاغ في الـ50

تقترب من عامها الـ50، ولا تزال تحظى إطلالتها على منصات التواصل بحضور طاغ، ومؤخرا اختارت هيفاء في حفلها بمدينة العلمين الجديدة، في الساحل الشمالي بمصر، الظهور بملابس تناسب أجواء البحر، حيث ظهرت مرتدية «هوت شورت» جلد قصير باللون الذهبي الميتاليك، منسق مع توب مخطط بشكل رأسي بألوان زاهية، وجوارب شبك بسيطة، وحملت هذه الإطلالة توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، وتعرضت لكم كبير من الانتقادات.

نادية الجندي «تيتا» في الثلاثينات

أشعلت الفنانة المصرية نادية الجندي، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة على شاطئ البحر، بعدسة المصور محمود رؤوف، وظهرت بإطلالة باللون الأبيض، مرتدية «هوت شورت»، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي، ونشرت مجموعة صور من جلسة التصوير عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة: «صيف 2021».

نسرين طافش الجريئة بزيادة

واحدة من أكثر بنات جيلها حرصا على التقاط الصور، وتتسم ملابسها الصيفية بالجرأة الشديدة، ومنذ أيام لفتت انتباه المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جذابة أمام منزلها، وهي ترتدي تنورة فوق الركبة، وبلوزة مجسمة على الجسد ومفتوحة الصدر، وأرفقت هذه الصورة بتعليق: «من الصعب أن نفهم الإنسان الباحث عن السلام والهدوء وسط الزحام، وسط الكم الكبير من الناس والفوضى».

روبي تظهر بـ«الكاش مايوه»

نشرت الفنانة روبى، عبر حسابها الرسمي على موقع «أنستجرام»، صورة جديدة لها أثناء استجمامها على أحد الشواطئ، وظهرت «روبي» بإطلالة جذابة ومثيرة بـ«كاش مايوه»، وعلقت على الصورة قائلة: «أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام».

مي عمر تخطف الأنظار بفستان أحمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار، بسبب إطلالتها الأخيرة بفستان قصير من اللون الأحمر، ونشرت مي عمر صورتها بالفستان عبر حسابها على إنستجرام، ولاقت صورة مي بالفستان الأحمر، رواجاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حصلت على العديد من التعليقات الإيجابية، لمتابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بالفستان.

منة فضالي تثير الجدل بـ«المايوه»

أثارت الفنانة منة فضالي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع شهر يونيو الماضي، حيث شاركت جمهورها بصورة مرتدية مايوه أثناء السباحة، ولم تلبث الصورة أن انتشرت فور طرحها، وبالتالي تلقت العديد من التعليقات السلبية والانتقادات، حيث هاجمها البعض بالرغم من أن الصورة لم تظهر سوى كتفيها، فيما اختفى باقي جسدها داخل الماء.

ومن هنا قررت منة فضالي عدم الصمت على الانتقادات مرة أخرى، والتصدي لهذا الهجوم، وخرجت في فيديو مباشر، ووجهت لمنتقديها رسالة شديدة اللهجة، لافتة إلى أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسيء لها أو يعلق تعليقاً خارجاً.

رانيا يوسف والإطلالات الجريئة

يقترن اسم الفنانة المصرية رانيا يوسف، دائما بإثارة الجدل والإطلالات الجريئة، وبدأ الأمر بارتداء رانيا يوسف فستان من اللون الأصفر، والتقاط صورة مع «خوان لابورتا» رئيس نادي برشلونة، لتتلقى الكثير من التعليقات المهينة، وعلى إثرها قررت رانيا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص تحرش بها في التعليقات، أو تطاول عليها بتعليق سخيف.

وغردت رانيا يوسف قائلة: «سيتم تقديم بلاغات بصور وسكرين شوت لكل التغريدات المشاركة بالهاشتاج المسيء»، بعد أن دشن مغردون عددا من الهاشتاجات المسيئة لشخصها، واستمرت رانيا يوسف في مشاركة جمهورها، بصور مختلفة لفساتين ارتدتها خلال الإجازة الصيفية هذا العام، ومن ضمنها فستان أحمر مفتوح أبرز تفاصيل جسدها، ووشم على القدم.

هنا الزاهد في زنجبار

اختارت الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، جزيرة زنجبار بتنزانيا، لقضاء عطلتهما الصيفية لصيف 2021، وظهرت هنا الزاهد خلال الرحلة إلى زنجبار بعدة إطلالات مختلفة، كانت أغلبها جريئة ومناسبة لأجواء الصيف على الجزيرة.

ونالت هنا الزاهد التعليقات الإيجابية التي سألتها عن تفاصيل هذه الإطلالات التي تنوعت بين فساتين وسروال قصير وقمصان مفتوحة.

مايان السيد تشعل الصيف

على خطى هنا الزاهد، اختارت الفنانة الشابة مايان السيد، جزيرة زنجبار، وجهة لقضاء عطلتها الصيفية، بعد الانتهاء من مسلسلاتها في رمضان 2021، حيث شاركت بثلاثة أعمال دفعة واحدة، وحققت نجاحا كبيرا، ولفتت مايان الأنظار بملابسها الجريئة أثناء عطلتها الصيفية، حيث ظهرت بجمبسوت مفتوح من البطن وكاش مايوه باللون الأخضر.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تلفت فيها مايان السيد الانتباه بإطلالة جريئة، حيث ظهرت في زفاف الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي، مرتدية فستاناً مفتوحا ومثيرا من قطعتين، مما أثار الجدل حولها.

ديانا هشام مع فخر العرب

الممثلة الشابة ديانا هشام، تصدرت محركات البحث خلال الصيف، بسبب صورة التقطتها مع لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح على شاطئ البحر، وظهرت ديانا مع محمد صلاح مرتدية هوت شورت جينز، وقميصا مفتوحا باللون الوردي، وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، كما احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، مرتدية فستانا مفتوحا من اللون الأبيض اعتبره البعض جريئا ولافتًا.